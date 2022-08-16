Режиссёр фильма "Троя" Вольфганг Петерсен умер от рака в возрасте 81 года
Немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен, известный благодаря работе над фильмами "Троя" и "Бесконечная история", умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает портал Deadline.
Как уточняет издание, режиссёр скончался в прошлую пятницу, 12 августа. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Наибольшую популярность Петерсену принесли такие фильмы, как "На линии огня" (1993), "Троя" (2004), "Эпидемия" (1995) и "Бесконечная история" (1984).
Ранее Лайф сообщал, что продюсер и автор многих хитов российских поп-музыкантов Герман Витке скончался на 54-м году жизни. Он является автором песен "Всё в твоих руках" Леонида Агутина, "Ля-ля-фа" Анжелики Варум и "Делай как я" Богдана Титомира. Также он написал тексты для ряда песен Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, "Иванушек International" и других известных артистов.