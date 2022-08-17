Американский политик подыскал Байдену новую должность

У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой своей страны. С таким резким утверждением выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Он полагает, что хозяину Белого дома впору работать в торговле.

"Думаю, большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединённых Штатов", — сказал политик в эфире телеканала Fox.

По мнению Кеннеди, нынешний глава государства за время президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Американцы не испытывают ненависти к их лидеру, однако никто не сможет сказать, что Байден справляется со своей работой, подытожил сенатор.