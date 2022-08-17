Американский политик подыскал Байдену новую должность
Сенатор Кеннеди полагает, что граждане США предпочли бы видеть Байдена продавцом в телемагазине
У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой своей страны. С таким резким утверждением выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Он полагает, что хозяину Белого дома впору работать в торговле.
"Думаю, большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединённых Штатов", — сказал политик в эфире телеканала Fox.
По мнению Кеннеди, нынешний глава государства за время президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Американцы не испытывают ненависти к их лидеру, однако никто не сможет сказать, что Байден справляется со своей работой, подытожил сенатор.
Ранее Лайф писал, что было анонсировано заявление Байдена о его политическом будущем. Так, президент может объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Точная дата, когда Байден может заявить о своих намерениях, пока неизвестна, но ясно, что настроен он решительно.
ТАСС / АР / Susan Walsh