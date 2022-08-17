НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 21:31

Американский политик подыскал Байдену новую должность

Сенатор Кеннеди полагает, что граждане США предпочли бы видеть Байдена продавцом в телемагазине

У президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы не хотели бы больше видеть его главой своей страны. С таким резким утверждением выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Он полагает, что хозяину Белого дома впору работать в торговле.

"Думаю, большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединённых Штатов", сказал политик в эфире телеканала Fox.

Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

Байдену предрекли полный провал при попытке переизбраться на второй срок

По мнению Кеннеди, нынешний глава государства за время президентства смог "наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе". Американцы не испытывают ненависти к их лидеру, однако никто не сможет сказать, что Байден справляется со своей работой, подытожил сенатор.

Ранее Лайф писал, что было анонсировано заявление Байдена о его политическом будущем. Так, президент может объявить о планах баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Точная дата, когда Байден может заявить о своих намерениях, пока неизвестна, но ясно, что настроен он решительно.

Обложка ©

ТАСС / АР / Susan Walsh

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров