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16 августа, 22:15

Байден подписал закон о выделении на борьбу с инфляцией 430 млрд долларов

Белый дом сообщил о подписании Джо Байденом закона по снижению инфляции. Этим документом предусматривается, в частности, сокращение расходов на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.

Американские домохозяйства, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут теперь сэкономить ежегодно свыше тысячи долларов. Граждане США также смогут рассчитывать на скидки или льготы по налогам на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей — тут экономия тоже может достичь 750 долларов в год. Льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей дадут экономию до 950 долларов.

Сенаторы приступили к изучению одного из важнейших для Байдена законов

Сенаторы приступили к изучению одного из важнейших для Байдена законов


Подписанный Байденом закон вводит также минимальный, в 15%, налог на прибыль корпораций. При этом налоговая нагрузка на домохозяйства с совокупным доходом менее 400 тысяч долларов в год не увеличится.

Закон о выделении $430 млрд на борьбу с изменением климата и снижение инфляции, а также на здравоохранение поддержала в середине августа Палата представителей Конгресса США. Документ получил название "Закон о снижении инфляции", за него проголосовали 220 конгрессменов при 207 голосах против. Также известно, что за выступили все демократы, против — все республиканцы. А прежде инициативу утвердил Сенат.

Ранее Лайф рассказывал, что американский президент приветствовал принятие Сенатом Конгресса США резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Дмитрий Алексиевич

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