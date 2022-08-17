Шольц высказался о важности прямого общения с Путиным
Прямое общение с президентом РФ Владимиром Путиным важно, особенно во время кризиса. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую. Моё четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем", — сказал политик.
При этом, по словам канцлера, "в обозримом будущем" нормализовать отношения с Россией не получится.
Ранее Шольц назвал "абсолютно необходимыми" контакты с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что намерен придерживаться той же политики, что и французский лидер Эмманюэль Макрон.
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