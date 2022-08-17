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16 августа, 22:46

Шольц высказался о важности прямого общения с Путиным

Прямое общение с президентом РФ Владимиром Путиным важно, особенно во время кризиса. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую. Моё четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем", — сказал политик.

Олаф Шольц неожиданно поддержал политику Меркель в отношении России

Олаф Шольц неожиданно поддержал политику Меркель в отношении России

При этом, по словам канцлера, "в обозримом будущем" нормализовать отношения с Россией не получится.

Ранее Шольц назвал "абсолютно необходимыми" контакты с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что намерен придерживаться той же политики, что и французский лидер Эмманюэль Макрон.

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ТАСС / IMAGO / photothek

Юлия Коновалова

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