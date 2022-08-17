Москва разоблачила фейк западной газеты о кражах энергии с ЗАЭС

Российский МИД отверг обвинения в адрес Москвы со стороны американской газеты The Wall Street Journal, утверждающей, что Россия якобы "крадёт" украинскую энергию.

Американское издание ранее обвинило Москву в "воровстве" украинской энергии. Авторы публикации в своих выводах сослались на "заявления" официальных должностных лиц Украины, работников Запорожской АЭС и неких "независимых международных экспертов".

Российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте заявило в ответ, что The Wall Street Journal, обвиняя Россию в "воровстве" электроэнергии с ЗАЭС, демонстрирует "полную деградацию причинно-следственных связей".

В МИД РФ напомнили также, что украинские военные постоянно обстреливают атомную станцию и прилегающие к ней территории, а также Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая связана с ЗАЭС. Дипломаты подчёркивают, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, при попустительстве Вашингтона подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население Европы.