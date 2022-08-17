Москва разоблачила фейк западной газеты о кражах энергии с ЗАЭС
Российский МИД назвал вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Российский МИД отверг обвинения в адрес Москвы со стороны американской газеты The Wall Street Journal, утверждающей, что Россия якобы "крадёт" украинскую энергию.
Американское издание ранее обвинило Москву в "воровстве" украинской энергии. Авторы публикации в своих выводах сослались на "заявления" официальных должностных лиц Украины, работников Запорожской АЭС и неких "независимых международных экспертов".
Российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте заявило в ответ, что The Wall Street Journal, обвиняя Россию в "воровстве" электроэнергии с ЗАЭС, демонстрирует "полную деградацию причинно-следственных связей".
В МИД РФ напомнили также, что украинские военные постоянно обстреливают атомную станцию и прилегающие к ней территории, а также Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая связана с ЗАЭС. Дипломаты подчёркивают, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, при попустительстве Вашингтона подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население Европы.
Ранее в МИД России заявили, что появление в американских СМИ вбросов по ситуации вокруг Запорожской АЭС является попыткой Запада переложить преступления Киева на Россию. Внешнеполитическое ведомство в статье для Wall Street Journal и Washington Post, где были приведены высказывания главы МВД Украины, заявило о неизбежности апокалиптического сценария при нахождении станции "в руках неквалифицированных специалистов".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ