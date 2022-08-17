НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 23:28

Москва разоблачила фейк западной газеты о кражах энергии с ЗАЭС

Российский МИД назвал вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС

Российский МИД отверг обвинения в адрес Москвы со стороны американской газеты The Wall Street Journal, утверждающей, что Россия якобы "крадёт" украинскую энергию.

Американское издание ранее обвинило Москву в "воровстве" украинской энергии. Авторы публикации в своих выводах сослались на "заявления" официальных должностных лиц Украины, работников Запорожской АЭС и неких "независимых международных экспертов".

"Это будет страшно": В МИДе предупредили о риске катастрофы на Запорожской АЭС

"Это будет страшно": В МИДе предупредили о риске катастрофы на Запорожской АЭС

Российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте заявило в ответ, что The Wall Street Journal, обвиняя Россию в "воровстве" электроэнергии с ЗАЭС, демонстрирует "полную деградацию причинно-следственных связей".

В МИД РФ напомнили также, что украинские военные постоянно обстреливают атомную станцию и прилегающие к ней территории, а также Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая связана с ЗАЭС. Дипломаты подчёркивают, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, при попустительстве Вашингтона подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население Европы.

Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского

Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского

Ранее в МИД России заявили, что появление в американских СМИ вбросов по ситуации вокруг Запорожской АЭС является попыткой Запада переложить преступления Киева на Россию. Внешнеполитическое ведомство в статье для Wall Street Journal и Washington Post, где были приведены высказывания главы МВД Украины, заявило о неизбежности апокалиптического сценария при нахождении станции "в руках неквалифицированных специалистов".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров