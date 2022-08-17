Ряд компаний Японии уведомили о переводе "Сахалина-2" новому оператору
Японская газета Nikkei сообщает, что ряду компаний Японии, покупающих газ с "Сахалина-2", поступили уведомления о переводе проекта новому оператору.
Таковые уведомления, в частности, получили Kyushu Electric Power и Saibu Gas. Компаниям, по информации издания, также предложили подписать контракт с новым оператором.
Сами японские фирмы пока не комментируют вопросы цен и объёмов поставок газа в рамках новых контрактов.
Ранее, как сообщал Лайф, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о создании нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске. В новом ООО "Сахалинская энергия" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит 50,00000001378317%, а управлять компанией станет действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
ТАСС / Цырендоржиев Петр