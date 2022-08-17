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17 августа, 01:05

Ряд компаний Японии уведомили о переводе "Сахалина-2" новому оператору

Японская газета Nikkei сообщает, что ряду компаний Японии, покупающих газ с "Сахалина-2", поступили уведомления о переводе проекта новому оператору.

Таковые уведомления, в частности, получили Kyushu Electric Power и Saibu Gas. Компаниям, по информации издания, также предложили подписать контракт с новым оператором.

Сами японские фирмы пока не комментируют вопросы цен и объёмов поставок газа в рамках новых контрактов.

Японские власти призвали компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в "Сахалине-2"

Японские власти призвали компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в "Сахалине-2"

Ранее, как сообщал Лайф, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о создании нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске. В новом ООО "Сахалинская энергия" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит 50,00000001378317%, а управлять компанией станет действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

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ТАСС / Цырендоржиев Петр

Дмитрий Алексиевич

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