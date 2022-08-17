Ряд компаний Японии уведомили о переводе "Сахалина-2" новому оператору

Японская газета Nikkei сообщает, что ряду компаний Японии, покупающих газ с "Сахалина-2", поступили уведомления о переводе проекта новому оператору.

Таковые уведомления, в частности, получили Kyushu Electric Power и Saibu Gas. Компаниям, по информации издания, также предложили подписать контракт с новым оператором.

Сами японские фирмы пока не комментируют вопросы цен и объёмов поставок газа в рамках новых контрактов.