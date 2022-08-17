Пекин не поверил в непричастность Байдена к визиту Пелоси на Тайвань

Посол Китая в США Цинь Ган не верит словам Джо Байдена, утверждающего, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не был санкционирован американской администрацией. Об этом пишет Axios.

"Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси", — сообщает издание со ссылкой на слова высокопоставленного китайского дипломата, сказанные на закрытом брифинге для американской прессы.

В связи с визитом Пелоси на Тайвань китайский посол призвал Вашингтон к сдержанности. В противном случае он пообещал рост напряжённости и отказ от диалога по вопросам климата и ядерной безопасности. Издание сообщает также, что Цинь Ган назвал безосновательными утверждения о скорой попытке Пекина решить тайваньский вопрос силой.