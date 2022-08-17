Варшава упрекнула Берлин в притязаниях на бывшие территории
Президент Нацбанка Польши уличил Германию в желание вернуть свои бывшие земли
Германия хочет добиться возвращения бывших земель в пределах польских границ. Такое заявление в интервью Gazeta Polska сделал президент Нацбанка Польши Адам Глапиньский.
По словам политика, это стало возможным после выхода Великобритании из Евросоюза. Глапиньского настораживает тот факт, что Берлин заботится о ключевых национальных интересах на протяжении уже нескольких десятилетий. То есть, если раньше говорилось о соединении германских государств или поглощении ГДР, то сейчас процесс распространился уже на другие земли. А это — территория западной Польши, которая была получена Варшавой по итогам Второй мировой войны.
Глапиньский считает, что Берлин таким образом намерен подчинить себе весь пояс стран между Россией и Германией.
Ранее, напомним, Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия Украине. Всё дело в обещанных Варшаве новейших танках Leopard, которые должны были сменить технику, направленную Киеву, однако всё обострила проблема с их производством.
ТАСС / ЕРА / Marcin Bielecki