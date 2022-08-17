Варшава упрекнула Берлин в притязаниях на бывшие территории

По словам политика, это стало возможным после выхода Великобритании из Евросоюза. Глапиньского настораживает тот факт, что Берлин заботится о ключевых национальных интересах на протяжении уже нескольких десятилетий. То есть, если раньше говорилось о соединении германских государств или поглощении ГДР, то сейчас процесс распространился уже на другие земли. А это — территория западной Польши, которая была получена Варшавой по итогам Второй мировой войны.