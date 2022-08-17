Илон Маск объявил о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск поделился в соцсетях неожиданными планами купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать!" — написал миллиардер в "Твиттере".

Пока не ясно, пошутил ли Маск в своей обычной манере или всерьёз настроен стать владельцем известной команды. Контрольный пакет акций клуба "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров из США, которыми недовольны болельщики "красных дьяволов".