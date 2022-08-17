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17 августа, 01:27

Илон Маск объявил о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск поделился в соцсетях неожиданными планами купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать!" — написал миллиардер в "Твиттере".

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Пока не ясно, пошутил ли Маск в своей обычной манере или всерьёз настроен стать владельцем известной команды. Контрольный пакет акций клуба "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров из США, которыми недовольны болельщики "красных дьяволов".

В текущем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага стартовал крайне неудачно. В первых двух турах команда неизменно проигрывала и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

В апреле, напомним, стало известно о намерении Маска купить "Твиттер". Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что собирается улучшить соцсеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей являются фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter.

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ТАСС / AP / Evan Agostini

Иван Косицын

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