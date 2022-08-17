Евросоюзу предсказали смену власти из-за позиции Украины

Странам Евросоюза в случае изменения общественного мнения по поводу украинского конфликта грозит приход к власти пророссийских политиков. Такое мнение озвучил чешский писатель Йозеф Буска. Он считает, что это произойдёт в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.

"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлёвские политики. Одним словом, Россия выиграет", — предположил Буска в статье для Spectator.

Автор прогнозирует, что "самая важная битва" за Украину развернётся зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Что же касается ВСУ, то украинские военные, по его словам, не выстоят без постоянной военной и финансовой помощи со стороны западных стран.

"С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, ещё больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущённого безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", — убеждён Буска.

А наиболее уязвимыми в вопросе поддержки Украины могут оказаться жители Германии, Словакии, Кипра, Болгарии, Чехии и Греции, пишет он.