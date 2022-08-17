В офисе Зеленского заявили о намерении атаковать Крымский мост

Власти Украины планируют разрушить Крымский мост, об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В беседе с Guardian он заявил , что артерия, связывающая полуостров с остальной частью России, является "незаконной", подчеркнув существенное военное значение моста.

Киев регулярно сыплет угрозами уничтожения моста. В середине июля советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать переправу, "как только появится первая техническая возможность". До этого ударом по Крымскому мосту пригрозил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Транспортная артерия, по его словам, является целью номер один для украинских военнослужащих. А ещё в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ намерены ударить по Крымскому мосту, "как только появится такая возможность".