Приложение Rutube на iOS больше нельзя скачать вне России

Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России. На эту меру видеохостинг пошёл после того, как американская корпорация Apple потребовала скрыть из приложения каналы российских государственных СМИ.

"Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone", — говорится в заявлении, размещённом в официальном телеграм-канале Rutube.

Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, по-прежнему могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, скорее всего, будут доступны обновления приложения.