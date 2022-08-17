Кличко против Зеленского: что не поделили мэр Киева и президент Украины Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ближайшее время может лишиться украинского гражданства. Что за этим стоит? 31543 31543 Виталий Кличко. Обложка © Getty Images / John Moore

Мэр Киева Виталий Кличко может пойти по стопам главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана, лишённого украинского гражданства летом текущего года. Об этом заявил сам глава столицы Незалежной в большом интервью украинским журналистам.

По словам мэра, такое предупреждение он получил из офиса президента Зеленского после того, как подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство бизнесмену Геннадию Корбану. Бывший боксёр добавил, что претензии по поводу его чрезмерной активности появились ещё с начала СВО России на Украине.

— Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намёком: "Ты так проактивен, мы ещё за твоё немецкое гражданство не брались", — поведал мэр Киева журналистам.

Напомним, 20 июля 2022 года украинские информагентства, ссылаясь на неопубликованный указ президента Украины, сообщили о лишении гражданства страны олигарха Игоря Коломойского, его правой руки – бизнесмена Геннадия Корбана и политика Вадима Рабиновича.

Украинские лишенцы. Игорь Коломойский (слева) и его бывшая правая рука – Геннадий Корбан. Фото © discred.ru

Позже Владимир Зеленский прокомментировал своё решение, назвав его обычной практикой.

— Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и всё происходит постоянно в пределах действующего законодательства, — заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой 29 июля.

Эксперты считают, что таким образом Зеленский зачищает круг возможных конкурентов на ближайших президентских выборах.

Виталий Кличко даёт интервью украинским журналистам. Фото © "Бабель" / Александр Кузьмин

Виталий Кличко — мэр ключевого региона страны, столицы государства, но при этом никогда близостью к Зеленскому и его аппарату не отличался. Об этом он заявил всё в том же интервью, когда подчеркнул, что его связи с офисом президента ограничиваются двумя случаями: "Когда Киеву нужна помощь и когда Киев может оказать помощь".

Как закалялись Кличко

Виталий Кличко и его брат Владимир сделали свою карьеру и прославились как боксёры. Считается, что восхождение к вершинам мировой спортивной славы состоялось не только благодаря физическим данным и подготовке бойцов, но и при участии украинского криминалитета.

С 90-х годов сохранились снимки братьев Кличко в компании с украинским авторитетом Виктором Рыбалко по прозвищу Рыбка и его заместителем Андреем Боровиком. Считается, что Рыбалко мог не только содержать боксёров, оплачивая их тренировки и обеспечивая всем необходимым для жизни, но и заключать для них выгодные контракты с известными спортивными промоутерами.







Например, сохранилась видеозапись встречи боксёров с одиозным американским промоутером Доном Кингом, произошедшая в сентябре 1996 года. Тогда договориться с Кингом у Рыбки не получилось, и он решил раскручивать своих спортсменов в Германии с помощью местного бизнесмена Клауса-Петера Коля. Собственно, он и его промоутерская компания Universum Box-Promotion сделали братьев мировыми знаменитостями.

За поддержку оба Кличко якобы должны были делиться всеми своими доходами (как спортивными, так и рекламными и прочими) с Рыбкой.

У украинских силовиков была информация, что в начале своей карьеры братья-боксёры помогали авторитету с рэкетом. Однако в уголовные дела они не попадали. Как выяснил Лайф, лишь однажды Виталий Кличко привлекался к ответственности за нарушение правил регистрации газового оружия — владел пистолетом без соответствующих разрешений.

Всё из-за Майданов

Стартовым для политической карьеры Виталия стал 2004 год, когда в стране произошла первая "цветная" — "оранжевая" — революция. Тогда Кличко-старший открыто поддержал кандидата в президенты Виктора Ющенко, за что в 2006-м был избран депутатом Киевского городского совета, а в октябре того же года назначен советником президента Украины.

Владимир (слева) и Виталий Кличко. Фото © Getty Images / Holde Schneider / Bongarts

Кстати, уже тогда он дважды (в 2006-м и 2008 году) пытался стать мэром Киева, впрочем, неудачно, и после этого возглавил собственную политическую партию "Удар".

Известность и популярность на Западе сослужили Виталию Кличко хорошую службу в 2014-м в ходе так называемого Евромайдана. Тогда ходили слухи, что для Европы Кличко-старший стал бы идеальной фигурой президента Украины. Однако всем памятный разговор бывшего вице-госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, в ходе которого она произнесла знаменитое F*** the EU!, поставил на этих мечтах крест, и бывший боксёр по итогам Майдана лишь сумел реализовать свои амбиции стать мэром Киева.

Как живёт боксёр

Официально Виталий Кличко регистрировался в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 21, — в двух минутах ходьбы от облгосадминистрации. Это элитная улица, пересекающая центральный Печерский район столицы. Стоимость квартир здесь достигает $500 тысяч.

До этого мэр города регистрировался по адресу улица Декабристов, 8, в обычной панельной десятиэтажке в Дарницком районе города. Жильё Кличко расположено почти на выезде из столицы — по направлению в Бориспольский аэропорт.

В 2016 году у боксёра-мэра обнаружилась неуказанная в декларации элитная недвижимость на Западе. Речь идёт как минимум о двух особняках — в немецком Гамбурге и американском Лос-Анджелесе.

Фото обоих особняков периодически появлялись на страничке в соцсетях жены Кличко — украинской фотомодели и певицы Натальи Егоровой. На своей странице в Facebook* она делилась фотографиями с виллы в Лос-Анджелесе по адресу 2055 Stradella RD. На тот момент это было относительно новым приобретением киевского градоначальника — здесь Кличко владеет двухэтажным особняком с бассейном, шестью спальнями и семью ванными комнатами.



















До того как отойти семье мэра, вилла сдавалась в аренду через один из популярных американских сайтов недвижимости. Понежиться у бассейна в тени ухоженного сада и пообедать в интерьерах из красного дерева предлагалось за $21 тысячу в месяц. Сама же резиденция на американском сайте Zillow на сегодняшний день оценивается в $6,2 млн.

Сайты Whitepages и eVerify, имеющие самую внушительную базу открытой контактной информации по жителям США, хозяйкой дома по указанному адресу обозначают Наталью Егорову.

В Европе семья мэра проживает в престижном районе Гамбурга по улице Вестенд, 5. Известно, что дочь Виталия Елизавета-Виктория посещала поблизости местную школу. А жена Наталья последние годы там проживает постоянно.

Европейское жильё семьи Кличко. Гамбург, Вестенд, 5

В последнем интервью украинским журналистам Виталий Кличко также объявил о своём разводе с Егоровой, который произошёл совсем недавно. По словам киевского градоначальника, супруги уже давно жили разными интересами, поэтому официальное расставание было логичным.

Впрочем, развод может оказаться фиктивным, чтобы скрыть активы Кличко в условиях крайней нестабильности украинской политической системы. Тем более если угрозы со стороны Офиса президента Украины будут воплощены.

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Авторы Евгений Кузнецов