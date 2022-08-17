Главком ВСУ признал тяжёлое положение Украины на фронте
Главком ВСУ Залужный признал тяжёлое положение Украины на фронте
Положение Вооружённых сил Украины на фронте является тяжёлым, заявил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он уточнил, что российские военные наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, осуществляя около 700–800 ударов по украинским позициям ежедневно. Для этого расходуется от 40 до 60 тысяч снарядов.
"Наиболее напряжённая ситуация сейчас на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка", — добавил Залужный.
Ранее было опубликовано видео работы российских артиллеристов под Северском. Как уточнил корреспондент RT Игорь Жданов, на кадрах две украинские машины на поле боя пребывают в панике и не знают, куда скрыться.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine