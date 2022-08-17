Положение Вооружённых сил Украины на фронте является тяжёлым, заявил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он уточнил, что российские военные наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, осуществляя около 700–800 ударов по украинским позициям ежедневно. Для этого расходуется от 40 до 60 тысяч снарядов.

"Наиболее напряжённая ситуация сейчас на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка", — добавил Залужный.