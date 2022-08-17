Почему Киев потерял всех опытных лётчиков-истребителей Оглавление Потери ВСУ в цифрах "Призрак Киева", лётчик Кукурба и другие Удар по Виннице и паника в Киеве Заявление на увольнение Последний звонок С начала СВО Киев лишился десятков лучших пилотов. Пока в ВСУ пытаются понять причины больших потерь, лётчики продолжают погибать. 65373 65373 Обложка © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

Потери ВСУ в цифрах

15 августа стало известно, что в ходе боевых действий на Украине погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, названный в 2019 году лучшим лётчиком страны. Около двух месяцев назад он был награждён орденом Мужества, медаль вручал лично Владимир Зеленский. По некоторым данным, Листопада собирались в числе первых обучать пилотированию истребителей F-15 и F-16 в США. На обучение украинских пилотов Пентагон обещал выделить 100 миллионов долларов. Потери ВВС Украины оказались беспрецедентными по меркам любых боевых действий. И к тому времени, когда страны Запада решатся на передачу Киеву истребителей, обучать, вероятно, будет уже некого.

Погибший украинский лётчик Антон Листопад. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Krzysztof Krzyżanowski

С начала спецоперации Вооружённые силы Украины лишились 267 самолётов и 148 вертолётов. Но дело не только в машинах, которые для Киева сейчас страшный дефицит. Вместе с воздушной техникой гибнут лучшие кадры ВВС Украины, а заменить их кем-либо в ближайшей перспективе невозможно.

"Призрак Киева", лётчик Кукурба и другие

Опытные украинские лётчики стали гибнуть практически сразу после начала "Операции Z". На вторые сутки после начала СВО в воздушном бою погиб пилот Александр Оксанченко. 3 марта украинское интернет-издание "Думська" сообщило о гибели напарника Оксанченко майора Степана Чобану. Для ВСУ это был очень ценный кадр с большим опытом. Несмотря на то что майор Чобану в 2010 году вышел на пенсию, в 2015-м его снова привлекли к работе. Как один из опытнейших лётчиков Воздушных сил Украины, он постоянно выполнял боевые дежурства в составе сил ПВО.

13 марта погиб майор Степан Тарабалка. Он стал частью мифа о непобедимых ВВС Украины, а с лёгкой руки журналистов The Times именно он был назван "призраком Киева". Напомним, согласно легенде, "призрак" сбил 40 российских самолётов, летая на МиГ-29, и всё это якобы в самом начале спецоперации. Однако само командование ВВС Украины опровергло данную версию, назвав её духоподъёмным враньём. Да и 40 российских самолётов никто не сбивал.

Погибший лётчик Степан Тарабалка. Фото © Prykarpattya.com

Однако даже в такой роли Тарабалка относился к элите, имел уникальный, особенно по меркам ВСУ, опыт пилотирования. После его гибели череда потерь для ВСУ не закончилась. 23 марта в воздушном бою над селом Тригорье Житомирской области погиб командир авиационного звена эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации Дмитрий Чумаченко.

В мае Воздушно-космические силы России ликвидировали заместителя командующего ВМС по авиации, экс-командира 10-й морской авиационной бригады полковника Игоря Бедзая. По сообщениям украинских источников, Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолёта Ми-14.

В июне во время боевого вылета был сбит самолёт подполковника ВВС Украины Вячеслава Ерко. А месяцем позже ВСУ лишились начальника разведки 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины майора Александра Кукурбы. Он ходил в любимчиках у Зеленского и был одним из немногих, кто получил звание Героя Украины при жизни. Как и погибший лётчик Листопад, Кукурба входил в список людей, направленных на обучение пилотированию американских истребителей F-16.

Удар по Виннице и паника в Киеве

14 июля ВКС РФ нанесли удар "Калибрами" по Дому офицеров в Виннице, где проходило совещание командования ВВС Украины с поставщиками вооружения из НАТО. Среди прочих погибли три высокопоставленных офицера ВВС Украины: майор Константин Пузыренко, начальник службы вооружения и логистики командования ВВС Украины полковник Олег Макарчук, а также полковник ВВС Украины Дмитрий Бурдико. Это подкосило логистику Военно-воздушных сил ВСУ, спровоцировало панику среди киевского руководства, инициировавшего "охоту на ведьм" и ряд чисток, в том числе в СБУ.

Дом офицеров в результате обстрела. Винница, Украина. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Завершает на данный момент скорбный для Украины список, если не считать уже упомянутого Листопада, офицер 18-го отдельного вертолётного отряда ВВС Иван Шоломий, погибший, по некоторым данным, 7 августа. Все упомянутые лётчики и снабженцы составляли элиту ВВС Украины. Каждый из них был лично знаком с Зеленским, получал награды из его рук и стоял на особом счету как "редкий специалист высшей категории".

Заявление на увольнение

Однако гибель в бою — это не единственная причина обескровливания украинской военной авиации. По мнению американского аналитика Дэвида Акса, ещё летом прошлого года ВВС Украины вышли на пик массового оттока кадров. Всё началось ещё до пандемии. В 2019–2020 годах из ВВС уволилось более 70 элитных экипажей. Специалистов угнетала низкая зарплата, царящая в ВСУ волокита, отсутствие модернизации истребителей и программ обучения и переобучения, а также отсутствие каких-либо перспектив.

Украинским ВВС для нормального существования нужно около 400 пилотов. Этого хватит, чтобы поддерживать соотношение три к одному. Такое соотношение позволяет пилотам отдыхать, тренироваться и выполнять административные обязанности без ненужного простоя истребителей Дэвид Акс Военный эксперт

С начала СВО воздушный флот Украины потерял 267 боевых самолётов, а значит, примерно столько же пилотов. Даже если следовать оптимистическому сценарию, при котором хоть кто-то из экипажа сбитых самолётов смог уцелеть, совершенно очевидно, что ВСУ потеряли не менее двух сотен офицеров ВВС. Выходит, что на Украине осталось всего около 50–70 лётчиков, способных управлять истребителями. Вероятность того, что в череде громких потерь на Украине отыщутся какие-то скрытые резервы, стремится к нулю.

По словам руководителя отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, кадровый голод в ВВС Украины — проблема застарелая и запущенная.

Украинский Су-27. Фото © Shutterstock

Кадров подготовленных почти не осталось. А пилот, даже если он когда-то был опытен, но не летал, соответственно, теряет квалификацию. Украинские лётчики вообще уступают российским по уровню квалификации Роман Гусаров Руководитель отраслевого портала Avia.ru

В этом заключается разница между пехотой и авиацией. Если относительно годных к службе на земле можно мобилизовать, прошерстив города и сёла, то за штурвал боевого самолёта случайного человека не посадишь. Подготовка и выучка боевого офицера даже на относительно небольшие штурмовики Су-25 занимает от трёх до пяти лет, а на боевое слаживание (умение лётчика взаимодействовать с другими родами войск) тратится практически вся карьера военлёта. Воспитать новое поколение таких специалистов на Украине не могут сразу по нескольким причинам. Первая — отсутствие самолётов. Вторая — отсутствие времени на подготовку.

Последний звонок

В середине августа стало известно, что украинские военные активно восстанавливают военный аэродром Мартыновка, расположенный рядом с городом Вознесенском в Николаевской области. ВСУ неслучайно делают ставку на этот объект, поскольку авиабаза была построена ещё при советской власти и хорошо сохранилась. Можно сказать, это последний оплот сопротивления ВСУ, куда, по всей видимости, и будет стянут остаток ударной авиации. Однако Мартыновка не оснащена системами ПВО, а лётчиков слишком мало для того, чтобы создать угрозу Армии России на юге.

Этот аэродром — один из немногих объектов, которые не были разрушены ракетными ударами. Однако организовать туда воздушный мост для американского и натовского оружия нельзя, а размещение боевой авиации, в том числе и полутора десятков МиГ-29, которые Украине может передать Словакия, небезопасно. Для чего именно ВСУ занимаются модернизацией авиабазы, пока непонятно. По одной из версий, её готовят к приёму боевых истребителей. Авиационные эксперты высказывают предположение, что если с аэродрома Мартыновка будут взлетать боевые истребители, то включение в работу авиации ВКС России и сил ПВО может положить конец остаткам украинской авиации и лишить страну военно-воздушных сил на следующие 25–30 лет.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Сколько лётчиков осталось у ВВС Украины? 0 50–70 Не менее 100 Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев