Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала Вооружённых сил Украины. Российским военнослужащим, по его словам, противостоят теперь силы коллективного Запада, которые развернули в стране свой плацдарм.

"Нашей стороной фиксируется большое количество наёмников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА "Новости".

Парламентарий считает, что страны Запада во главе с Соединёнными Штатами намерены сохранить однополярный мир. Тогда они могли бы и дальше диктовать и навязывать всем свои условия.