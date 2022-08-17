Депутат Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала ВСУ
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала Вооружённых сил Украины. Российским военнослужащим, по его словам, противостоят теперь силы коллективного Запада, которые развернули в стране свой плацдарм.
"Нашей стороной фиксируется большое количество наёмников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА "Новости".
Парламентарий считает, что страны Запада во главе с Соединёнными Штатами намерены сохранить однополярный мир. Тогда они могли бы и дальше диктовать и навязывать всем свои условия.
Напомним, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что власти Украины досрочно отправляют на передовую мобилизованных граждан, которые начали подготовку в учебном центре 72-й бригады в городе Белая Церковь. В эпицентр боевых действий направляют также находившихся в госпиталях раненых, которые не завершили полный курс реабилитации.
ТАСС / AP / Frank Augstein