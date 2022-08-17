NYT сообщила о призыве стран Запада признать алмазы из России "кровавыми"

США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавые" из-за ситуации на Украине, пишет New York Times. Газета в своей статье ссылается на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми кровавыми алмазами — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

По данным издания, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване была затронута тема алмазов из России. Обсуждение, однако, закончилось после вето Москвы, Пекина и Минска, а затем начались споры по поводу того, должна ли РФ участвовать в работе процесса.

США запретили также ввоз в страну необработанных алмазов из России, тем не менее российские драгоценные камни всё равно попадают в Штаты. Как утверждает газета, большое количество алмазов из РФ якобы обрабатывают в Индии, где они маркируются как камни индийского происхождения.