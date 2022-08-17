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17 августа, 04:06

Под Иркутском пилотам удалось посадить самолёт с оторванной частью крыла

<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/inci38?w=wall-97835888_1017484" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Инцидент | Иркутск"</a></p>

Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"

В Иркутской области совершил экстренную посадку самолёт с оторванной частью крыла. Воздушное судно приземлилось в городе Усть-Кут, сообщает телеграм-канал "Иркутск № 1".

По его информации, пилотам удалось успешно посадить самолёт со столь серьёзными повреждениями. Судно принадлежит авиакомпании "Ангара". На кадрах, снятых после приземления самолёта, видно оторванную часть крыла.

Самолёт с оторванной частью крыла. Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"

Самолёт с оторванной частью крыла. Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"

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В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Теперь предстоит установить, что вызвало столь серьёзную поломку в воздухе.

Ранее Лайф рассказывал, что самолёт рейсом Москва – Анталья экстренно посадили в Сочи из-за больного пассажира. После приземления последнему выдали направление на госпитализацию.

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Иван Косицын

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