Под Иркутском пилотам удалось посадить самолёт с оторванной частью крыла
Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"
В Иркутской области совершил экстренную посадку самолёт с оторванной частью крыла. Воздушное судно приземлилось в городе Усть-Кут, сообщает телеграм-канал "Иркутск № 1".
По его информации, пилотам удалось успешно посадить самолёт со столь серьёзными повреждениями. Судно принадлежит авиакомпании "Ангара". На кадрах, снятых после приземления самолёта, видно оторванную часть крыла.
Самолёт с оторванной частью крыла. Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"
В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Теперь предстоит установить, что вызвало столь серьёзную поломку в воздухе.
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт рейсом Москва – Анталья экстренно посадили в Сочи из-за больного пассажира. После приземления последнему выдали направление на госпитализацию.