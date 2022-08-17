Под Иркутском пилотам удалось посадить самолёт с оторванной частью крыла

В Иркутской области совершил экстренную посадку самолёт с оторванной частью крыла. Воздушное судно приземлилось в городе Усть-Кут, сообщает телеграм-канал "Иркутск № 1".

По его информации, пилотам удалось успешно посадить самолёт со столь серьёзными повреждениями. Судно принадлежит авиакомпании "Ангара". На кадрах, снятых после приземления самолёта, видно оторванную часть крыла.

Самолёт с оторванной частью крыла. Фото © VK / "Инцидент | Иркутск"

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Теперь предстоит установить, что вызвало столь серьёзную поломку в воздухе.