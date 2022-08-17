"Известия": В России предложили установить выплату в миллион рублей за третьего ребёнка

Общественная палата РФ предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Предложение направили руководителю рабочей группы "Социальная политика" Госсовета России, губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Об этом со ссылкой на главу профильной комиссии Общественной палаты России Сергея Рыбальченко пишет газета "Известия".

По словам Рыбальченко, экспертная оценка показала, что только за счёт данной меры дополнительно каждый год в России будет рождаться более 100 тысяч детей. В ОП тоже предполагают, что размер ежемесячного пособия для беременных нужно увеличить до уровня прожиточного минимума. Повышенные выплаты должны получать те, кто ждёт третьего или последующих детей, а также будущие мамы в возрасте от 30 лет. При этом материальное положение семьи приниматься во внимание не будет.

Общественная палата хочет расширить также возможности использования маткапитала и разрешить расходовать выплаты за третьего или последующего ребёнка на приобретение автомобиля для семьи. Для детей из многодетных семейств может быть предусмотрена образовательная субсидия в 250 тысяч. По расчётам Института научно-общественной экспертизы, при осуществлении данных мер в 2022–2024 годы в России дополнительно родится 1,6 миллиона детей.

Предполагается, что прирост всех рождений в России составит примерно 11% за год, — это сопоставимо с эффектом от введения программы маткапитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году.