В Госдуме допустили введение новых выплат для матерей-героинь

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возрождение в России почётного звания "Мать-героиня". Мнением она поделилась в беседе с RT.

Парламентарий напомнила о том, что в случае присвоения звания "мать-героиня" получает один миллион рублей. Бессараб убеждена: данная единовременная выплата — не единственная и впереди последуют новые льготы и преференции.

"То есть это действительно почётное высокое звание, которое всегда оценивалось на уровне звания Героя России. Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини", — сказала депутат и добавила, что получить его можно, когда младшему ребёнку исполнится год.