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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 15:27

В Госдуме допустили введение новых выплат для матерей-героинь

Депутат Госдумы Бессараб поддержала возрождение звания "Мать-героиня"

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возрождение в России почётного звания "Мать-героиня". Мнением она поделилась в беседе с RT.

Парламентарий напомнила о том, что в случае присвоения звания "мать-героиня" получает один миллион рублей. Бессараб убеждена: данная единовременная выплата — не единственная и впереди последуют новые льготы и преференции.

"То есть это действительно почётное высокое звание, которое всегда оценивалось на уровне звания Героя России. Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини", — сказала депутат и добавила, что получить его можно, когда младшему ребёнку исполнится год.

Напомним, поручение подготовить проект указа о возвращении почётного звания "Мать-героиня" Владимир Путин дал 15 июня. Также глава государства заявлял о необходимости возвращения звания "Мать-героиня", как это было в советские времена. По его словам, поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России — безусловный приоритет и не только на государственном уровне.

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Оксана Попова
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