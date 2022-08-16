Эти фразы на сайте знакомств сделают девушку магнитом для извращенцев и отпугнут хороших мужчин

Неудачи в поиске спутника жизни через сайты знакомств часто возникают из-за неправильной самопрезентации. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

"Когда женщина размещает фото в купальнике, в откровенном бикини, а потом говорит, что на сайтах одни извращенцы, потому что ей предлагают темы 18+, то тут как бы извините, как уж вы себя презентовали. Или пишут в анкете: "извращенцы прочь", "нищие мимо", это не формирует представление о вас как о благостном человеке", — объяснила она.

Вторая ошибка — слишком быстрая встреча после короткой переписки. Не следует переходить на реальное общение сразу со всеми подряд, это вызовет скорое разочарование, посоветовала психолог. В-третьих, перед интернет-знакомствами нужно чётко понять, кого вы ищете. По мнению Дворкиной, женщина должна обозначить для себя, какой личностью видит потенциального партнёра, что в нём должно быть, а что неприемлемо.

"Если с первого слова от человека идёт мат, оскорбления, унижения, то не нужно строить надежд, что дальше будет что-то лучше. Человек сразу показывает свои качества, и стоит этому поверить, послушать, пролистнуть и пойти дальше", — добавила она.