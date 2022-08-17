С 1 сентября изменятся суммы социальных выплат: Кто и сколько получит Регионы ввели новые выплаты на детей к 1 сентября. Кроме того, появились и другие меры социальной поддержки. Кому они положены и в каком размере? 16 августа, 21:40 Обложка © ТАСС / Абрамов Денис

15 августа в Государственную Думу был внесён законопроект "О ежегодной выплате семьям, имеющим детей…", согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет). Выплаты предлагается делать на школьников и учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование. Для семей, признанных малоимущими, планируется установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в неё дополнительно 12 829 рублей.

Впрочем, это пока лишь законопроект. Будет ли он принят, неизвестно. Он касается федеральных выплат. В то же время региональные власти уже объявили о тех мерах поддержки, которые будут реально приняты в этом году.

— На региональных уровнях установлены выплаты к школе за счёт бюджета региона, и есть выплаты за счёт местного бюджета, но они положены не всем школьникам. Так, к примеру, в Волгоградской области устанавливается право на получение ежегодной денежной выплаты на каждого ребёнка школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе семьям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения. Размер выплаты составляет 1228 рублей на каждого ребёнка, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она привела примеры и из других регионов. Так, в Иркутской области предусмотрена ежегодная выплата на подготовку к школе ребёнка из многодетной малоимущей семьи в размере 3000 рублей. Получить её могут многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, один или более из которых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской области либо подлежат приёму на обучение в общеобразовательные организации в Иркутской области.

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В Томской области предусмотрена ежегодная выплата на подготовку ребёнка к занятиям в общеобразовательной организации. Её размер — 1000 рублей. Эта мера поддержки распространяется на малоимущие многодетные семьи и малоимущие неполные семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

В Республике Хакасия есть ежегодная денежная выплата в размере 2000 рублей на одного школьника. Деньги предназначены для подготовки к началу учебного года. Данная выплата предоставляется многодетным семьям.

В Алтайском крае существует ежегодная выплата на школьные нужды семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты — 1000 рублей.

В Новороссийске в рамках программы до 2023 года установлена единовременная денежная выплата одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей) из многодетной семьи, имеющему постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования – город Новороссийск. Сумма выплаты — 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет.

В ХМАО для многодетных семей установлена выплата для подготовки ребёнка к школе в размере 7453 рубля для обучающегося. Также выплачивается 11 180 рублей при поступлении ребёнка в первый класс. Эта мера поддержки распространяется на одного из родителей (законных представителей), являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее десяти лет. Правда, есть условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

— Ещё хочется отметить, что 15 августа был опубликован указ президента "О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", согласно которому утверждено звание "Мать-героиня". Женщина, являющаяся гражданкой РФ, которая родила и воспитала десять и более детей, может получить звание матери-героини и единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей. Также установлено, что при награждении одного из родителей медалью ордена "Родительская слава" будет выплачиваться 200 000 рублей. Порядок выплат должно определить правительство. Пока нормативный акт еще не принят, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист отметила и некоторые новшества, которые касаются пенсионеров. Так, люди, которые уволились, получат проиндексированную пенсию, а также пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в сентябре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, а именно их пенсия повысится на 7220 рублей 74 копейки. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в сентябре будет установлена I группа инвалидности. Также стоит обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.

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— Помимо субсидий от государственных органов граждане могут попросить о материальной помощи своего работодателя. Претендовать на неё могут только те, кто официально трудоустроен. Такой вид помощи — это право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут её как согласовать, так и отказать по усмотрению руководителя предприятия. Во многих организациях предусмотрены следующие виды материальной помощи: в связи с рождением ребёнка, в связи со свадьбой, со смертью родственника, ввиду сложных жизненных обстоятельств, для подготовки ребёнка, идущего в первый класс, к школе, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Для того, чтобы попросить работодателя о помощи, надо написать заявление, в котором рассказать про обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в поддержке. Если работодатель примет положительное решение, то он может поддержать сотрудника, выплатив премию, предоставив субсидию или помощь в натуральном выражении, например, приобретёт школьную форму.

— В разных организациях размер такой помощи варьируется и всегда остаётся на усмотрение работодателя. В среднем на сборы ребёнка в первый класс предусмотрено не более пяти тысяч рублей. Если ваш ребёнок уже не первоклассник, можно просить помощи, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. Как правило, её размер может быть больше. Все зависит от конкретной ситуации. В целом, если положение совсем критическое, можно говорить о помощи от работодателя в пределах 50 тысяч рублей, — добавила Светлана Петрикова.

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Авторы Нина Важдаева