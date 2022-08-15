На следующей неделе ожидается скачок курса валют: Сколько будут стоить доллар и евро На конец августа приходится пик налоговых платежей. Они могут повлиять на курс валют. Какие нетипичные тренды появились на рынке? Что будет с курсом доллара и евро? 15 августа, 12:30 Обложка © ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Чем необычен этот август для валютного рынка

Сезон отпусков в этом году оказывает гораздо меньшее воздействие на курс доллара и евро в парах с рублём даже по сравнению с предыдущим годом. Взаимная приостановка авиасообщения между Россией, Европой и США приводит к повышению спроса на поездки по своей стране. Об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

По его словам, сейчас большее влияние на рынок оказывает заканчивающийся на следующей неделе налоговый период. Экспортёры каждый месяц направляют в бюджет часть выручки для уплаты налога на добычу полезных ископаемый (НДПИ).

— Сегодня валютная секция полна эмоций: у инвесторов появилось сразу несколько поводов для реакций. Это и падение цен на нефть Brent из-за новостей из Саудовской Аравии, и укрепление доллара США на мировой арене, и появление на долговом рынке инвесторов-нерезидентов. Однако всё это — чисто локальные точечные реакции. Фундаментально же для рубля пока ничего не изменилось: его опорой по-прежнему выступает серьёзный профицит торгового баланса России. Предложение валюты компаниями-экспортёрами значительно большее, чем спрос на эту валюту со стороны компаний-импортёров. В этом факторе пока не ожидается никаких изменений. Всё это играет в пользу рубля, — рассказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Вопреки ожиданиям Минэкономразвития, рубль показывает устойчивость и не слабеет к основным зарубежным валютам. Решение об активном участии государства в абсорбировании валютной ликвидности за счёт интервенций на бирже не принято. В сезон отпусков наблюдается определённая безыдейность в валютных торгах. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Прогноз курса рубля на вторую половину августа

Андрей Лобода считает, что в краткосрочной перспективе доллар США останется в пределах 60–63 рублей, евро — 61–64 рублей. Предпосылок для заметного колебания курсов валют пока нет.

— Налоговый период заканчивается. Откуда же экспортирующая компания, получающая доллары, евро и другую иностранную валюту, получит до 25 августа рубли, в которых необходимо заплатить налоги? Конечно же, будет происходить конвертация на валютной секции Московской биржи. Поэтому к середине августа и в последнюю неделю месяца можно ожидать курс доллара к рублю в диапазоне 62–63,5, а евро — на уровне 62,5–64, — пояснил Григорий Свирин.

Он добавил, что сейчас на фондовый рынок поэтапно начинают возвращаться настроения, более склонные к покупке иностранной валюты. Сильную поддержку им оказывает готовность ФРС США и ЦБ еврозоны продолжить повышение процентных ставок и другими методами ужесточать свои денежно-кредитные политики, что позволит им бороться с инфляцией. Последняя стала проблемой № 1 наравне с риском рецессии для стран Старого и Нового Света.

И в этом случае сработает базовый принцип рынка: там, где снижается предложение (в данном случае доступной валюты от центральных банков), там растёт спрос. Поэтому в перспективе предстоящих месяцев курс доллара США и евро может оказаться выше нынешнего.

— С одной стороны, приближающийся сезон отчётов, пик которого придётся на 25 августа, может способствовать движению курса в диапазон 55–60 рублей за доллар с сопротивлениями в районе 58,4 и 56,5. С другой — сокращающийся платёжный баланс и возможные инфляционные и, соответственно, девальвационные риски, которые могут проявиться осенью, уже сейчас способствуют началу продаж рубля. После прохождения пика налогового периода рубль в конце августа может попытаться протестировать сопротивление в районе 62 рублей, — считает Евгений Миронюк.

Нынешний уровень стоимости доллара крайне некомфортен для бюджета и компаний-экспортёров, поэтому стоит ожидать постепенного роста стоимости иностранной валюты. Во-первых, этому будет способствовать рост параллельного импорта. Во-вторых, действия ЦБ по снижению ставки. В-третьих, намерения Минфина вернуться к валютным интервенциям и принять новое бюджетное правило. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Поэтому, по его мнению, в течение осени стоит ожидать, что доллар постепенно вернётся к стоимости около 70 рублей. Но в течение августа кардинальных изменений не произойдёт. Доллар по-прежнему будет находиться в диапазоне 60–63 рубля за единицу. Процесс ослабления национальной валюты РФ будет плавным и контролируемым.

— Сильных изменений в курсах валют в середине августа не ожидается. Ближе к концу месяца возможно укрепление рубля, поскольку наступает новый налоговый период. Из внешних событий пока нет серьёзных поводов для ослабления национальной валюты: котировки нефти находятся на стабильно высоком уровне, а спрос на доллары и евро в России серьёзно ограничен мерами Центрального банка. Вероятнее всего, до конца августа доллар будет торговаться на уровне чуть выше 60 рублей за единицу, а евро будет стоить порядка 62–64 рублей, — такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян Ожидаете ли вы повышения курса доллара в августе? 0 Да Нет Курс останется на прежнем уровне

Авторы Нина Важдаева