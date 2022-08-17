Перечислены способы зарабатывать на своей банковской карте
Экономист Переславский рассказал, как можно зарабатывать на банковской карте
Банки из-за желания привлечь новых и удержать старых клиентов вводят разные бонусы и привилегии для держателей пластиковых карт. В ряде случаев это способствует заработку или экономии средств, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Говоря о способах заработка на банковской карте, нужно понимать, что здесь будет подразумеваться и экономия как способ заработка, то есть — отсутствие расходов в моменте становится доходом", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Самыми простыми способами заработка на карте являются начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.
"По процентам на остаток всё достаточно просто — есть определённый процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. Сумма высчитывается ежедневно. То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка", — пояснил специалист.
Держатели карт также могут получить кешбэк до 40% за определённые покупки и услуги, баллы по программе лояльности, которыми можно оплачивать товары установленных брендов.
Переславский напомнил и о возможности использовать кредитные карты. Так, если есть хороший депозит или процент на остаток по счёту, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. При этом на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Долг можно погасить той картой, на которой хорошая процентная ставка на остаток. Таким образом, клиент может немного заработать с депозита, а также улучшит кредитную историю и повысит лояльность в банках, сказал аналитик.
Ранее Лайф приводил рассказ юриста о том, почему пластиковую банковскую карту с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя просто выбросить в мусор. Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесённые на карту, содержат информацию о вашем банковском счёте, к которому была привязана карта, и при желании её можно считать.
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