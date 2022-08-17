Перечислены способы зарабатывать на своей банковской карте

Банки из-за желания привлечь новых и удержать старых клиентов вводят разные бонусы и привилегии для держателей пластиковых карт. В ряде случаев это способствует заработку или экономии средств, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Говоря о способах заработка на банковской карте, нужно понимать, что здесь будет подразумеваться и экономия как способ заработка, то есть — отсутствие расходов в моменте становится доходом", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Самыми простыми способами заработка на карте являются начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.

"По процентам на остаток всё достаточно просто — есть определённый процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. Сумма высчитывается ежедневно. То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка", — пояснил специалист.

Держатели карт также могут получить кешбэк до 40% за определённые покупки и услуги, баллы по программе лояльности, которыми можно оплачивать товары установленных брендов.

Переславский напомнил и о возможности использовать кредитные карты. Так, если есть хороший депозит или процент на остаток по счёту, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. При этом на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Долг можно погасить той картой, на которой хорошая процентная ставка на остаток. Таким образом, клиент может немного заработать с депозита, а также улучшит кредитную историю и повысит лояльность в банках, сказал аналитик.