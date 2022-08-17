В США рассказали, как Киев боится потерять поддержку Евросоюза

Киев боится, что Евросоюз вынудит его смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Украины. Такое мнение высказал американский военный эксперт Майкл Кофман.

Он считает, что украинские власти чётко понимают: у ЕС потихоньку заканчиваются возможности передавать Киеву оружие. В связи с этим, по словам эксперта, Вооружённые силы Украины в скором времени ждёт "боеприпасная диета", которая пагубно скажется на их возможностях в боях.

"И я думаю, что их больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, то могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины", — предположил Кофман в беседе со Spiegel.

Помимо этого эксперт оценил военные возможности ВСУ: он полагает, что, несмотря на большой личный состав, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в украинской армии крайне ограниченно.