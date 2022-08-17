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17 августа, 04:31

Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта российской нефти

В июле Япония снова начала импортировать нефть из России, но её объём по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 65,4%. Об этом со ссылкой на Министерство финансов Японии сообщает ТАСС.

До этого, в июне, импорт нефти из РФ был сведён со стороны Токио до нуля. При этом японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%. Страна также существенно нарастила поставки нефти с Ближнего Востока.

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Также в июле общий импорт нефти из всех стран мира в Японии вырос на 3,8%. Статистики по каждой стране нет, но поставки из Ближневосточного региона выросли на 10%. На эти государства приходится примерно 95,5% всего импорта, на Россию — чуть более 1%.

Лайф писал ранее, что власти Японии признали невозможность полного отказа от российской нефти. В Токио говорят, что могут двигаться в этом направлении лишь постепенно, подыскивая альтернативные источники поставок.

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ТАСС / Александр Рюмин

Дмитрий Алексиевич

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