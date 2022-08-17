Треть россиян не считают мошенничеством обман онлайн-магазинов

Каждый второй россиянин готов обмануть интернет-магазин, чтобы получить дополнительную выгоду, а каждый третий уверен, что не понесёт за это никакой ответственности. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического агентства A2:Research сообщил Лайфу партнёр юридической фирмы "СМБ консалт" Максим Плетнёв.

Как показало исследование, больше половины россиян (56%) признались, что знакомы с разными способами нечестного поведения с продавцами. А каждый третий (33%) покупатель одобряет обман онлайн-магазинов. Чаще всего к такому поведению склонны мужчины — 27% опрошенных представителей сильного пола.

Среди самых "безобидных" способов обмана продавцов 13% россиян назвали использование чужой карты лояльности. Больше половины (54%) опрошенных признались, что пользуются чужими скидочными картами каждый раз, когда заказывают товары в онлайн-магазине. С другой стороны, почти четверть (23%) покупателей рассказали, что при необходимости создают новые аккаунты в онлайн-магазине для получения скидок.

Знакомы россиянам и более опасные схемы обмана, такие как краткосрочное владение вещью с целью её дальнейшего возврата (39%) или подмена товара фальшивым (55%). При этом каждый третий (33%) респондент уверен, что потребитель не несёт никакой ответственности за обман магазина, обратил внимание Плетнёв.

"Уверенность в собственной безнаказанности может обернуться тяжёлыми последствиями. Действия недобросовестных покупателей в отношении онлайн-магазинов фактически формируют состав преступления, ответственность за которое может быть предусмотрена сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ: о краже, мошенничестве или грабеже. Максимальное наказание за последнее — лишение свободы сроком до 12 лет", — рассказал собеседник Лайфа.

По словам Плетнёва, городом с наибольшей долей потенциальных обманщиков стал Волгоград (59% среди опрошенных готовы пойти на обман). На втором месте — Екатеринбург, где доля людей, готовых обмануть онлайн-продавца, составляет 54%. Следом идут Воронеж (53%) и Санкт-Петербург (51%), а замыкает рейтинг Москва с 44% покупателей, способных на обман.