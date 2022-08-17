Россияне рассказали, как красивый интерьер и оборудование в офисе влияют на продуктивность

Большинство (42%) россиян считают, что хорошая техническая оснащённость офиса стимулирует их к работе. Об этом сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "Сберздоровье".

Кроме того, 24% респондентов работается лучше в окружении красивого интерьера. Продуктивность 17% сотрудников повышает приятный внешний вид самого офиса. А 14% россиян указали, что ни оборудование, ни интерьер не влияют на их работу. Ещё 3% участников опроса выбрали вариант "Другое", где рассказали о таких факторах, как свежий воздух, температурный и световой режим, а также другие условия, которые способствуют комфортному пребыванию в офисе.

"Офисные сотрудники проводят много времени в ограниченном пространстве, где окружающая среда так или иначе влияет на их самочувствие и производительность труда. Более удовлетворённые физической средой сотрудники чаще будут добиваться лучших результатов в работе", — подчеркнул психотерапевт сервиса "Сберздоровье" Виктор Нурдаев.

Таким образом, продолжил эксперт, температура, качество воздуха, освещение и шумовые условия в офисе влияют на концентрацию внимания и оптимальную эффективность. Также и действия начальства считаются важным фактором формирования хорошей атмосферы на рабочем месте. По словам психотерапевта, если компания помогает людям нематериально, предоставляя ДМС, психологическую помощь и другие инструменты well-being, то и сотрудник будет приходить в офис с большим желанием. Ещё одним фактором являются социальные связи, благодаря которым человек будет испытывать положительные эмоции и получать удовольствие от рабочего процесса, заключил Нурдаев.