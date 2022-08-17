Эксперт Шурыгин объяснил, почему Залужный не делает "парадных заявлений", а открыто говорит о провале ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал адекватной оценку плачевного состояния ВСУ, которую ранее дал главком ВСУ Валерий Залужный. В беседе с Лайфом специалист отметил, что тот видит настоящее положение дел, в том числе благодаря советскому военному образованию.

"Мои наблюдения за Залужным меня убеждают, что это человек, который не потерял связь с реальностью. Залужный понимает, что происходит, и получает максимум информации, которую только можно получить. Он является тем человеком, который получал военное образование в советское время, поэтому он без всяких эмоций и иллюзий оценивает состояние ВСУ", — отметил собеседник Лайфа.

По словам Шурыгина, главкому можно верить в том, что украинским военнослужащим очень тяжело, и, как любой военачальник, Залужный пытается сгладить ситуацию.

"Поэтому никаких парадных заявлений, которые делает [советник главы Офиса президента Украины Алексей] Арестович и ему подобные, в голове Залужного нет, он понимает, насколько [ВСУ] тяжело в этой истории и насколько она развивается по негативному сценарию. Но 98% украинцев считают, что они побеждают в этой войне. Работает сейчас пропаганда мощная", — резюмировал военный эксперт.