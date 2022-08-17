"Слабые выбирают простые решения": Арестович осудил украинцев за ненависть к русским
Арестович раскритиковал ненависть украинцев к русским
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы, испытывающие ненависть ко всем россиянам, слабые и глупые. По его словам, "десятки и сотни тысяч колеблющихся" людей могли бы встать на сторону Киева, если бы не такое отношение.
"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в телеграм-канале.
Арестович отметил, что такие украинцы "не блистали умом и силой" и в мирное время, а теперь у них появилась возможность выплеснуть эмоции и "включить отмену по полной". Кроме того, по его словам, за эту слабость и глупость придётся заплатить тысячами жизней. Подобные люди, отметил советник главы Офиса президента, чтобы компенсировать недостатки, занимаются "неуёмным восхвалением себя в соцсетях".
"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей… Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — отметил Арестович.
Ранее Лайф рассказывал, что главком ВСУ признал тяжёлое положение Украины на фронте. Он уточнил, что российские военные наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов, осуществляя около 700–800 ударов по украинским позициям ежедневно.