"Слабые выбирают простые решения": Арестович осудил украинцев за ненависть к русским

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы, испытывающие ненависть ко всем россиянам, слабые и глупые. По его словам, "десятки и сотни тысяч колеблющихся" людей могли бы встать на сторону Киева, если бы не такое отношение.

"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он в телеграм-канале.

Арестович отметил, что такие украинцы "не блистали умом и силой" и в мирное время, а теперь у них появилась возможность выплеснуть эмоции и "включить отмену по полной". Кроме того, по его словам, за эту слабость и глупость придётся заплатить тысячами жизней. Подобные люди, отметил советник главы Офиса президента, чтобы компенсировать недостатки, занимаются "неуёмным восхвалением себя в соцсетях".

"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей… Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — отметил Арестович.