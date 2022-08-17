Правительство России запустило новую программу господдержки бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса в России смогут получать льготные кредиты на перестройку производства. Как уточнили в пресс-службе Правительства РФ, их можно будет оформить под 4,5% годовых, а на развитие бизнеса — под 3%. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Полученные средства можно будет потратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений и запуск новых производств, уточнили в правительстве.

"В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса", — отмечается в сообщении.

Льготная программа будет действовать в течение трёх лет, при этом кредит можно будет взять на десять лет, подчеркнули в пресс-службе.