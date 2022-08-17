НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 08:28

Правительство России запустило новую программу господдержки бизнеса

Мишустин подписал указ о кредитах для среднего и малого бизнеса под 4,5% и 3%

Предприятия малого и среднего бизнеса в России смогут получать льготные кредиты на перестройку производства. Как уточнили в пресс-службе Правительства РФ, их можно будет оформить под 4,5% годовых, а на развитие бизнеса — под 3%. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Полученные средства можно будет потратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений и запуск новых производств, уточнили в правительстве.

"В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса", — отмечается в сообщении.

Льготная программа будет действовать в течение трёх лет, при этом кредит можно будет взять на десять лет, подчеркнули в пресс-службе.

Российский бизнес OBI продали новому владельцу всего за 600 рублей

Российский бизнес OBI продали новому владельцу всего за 600 рублей

Ранее Лайф рассказывал, какие социальные выплаты изменятся с 1 сентября текущего года с учётом выплат на детей в регионах, а также совершенно новых мер социальной поддержки.

Обложка ©

Flickr / AGTL TaxLegal

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров