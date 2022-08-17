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17 августа, 08:17

"Русская ракета" выходит на дорогу: Фигуристка Трусова получила водительские права

Александра Трусова получила водительские права

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила водительские права. Снимок с документом фигуристка выложила в своём телеграм-канале.

Фотографию Трусова подписала радостными эмодзи. Отметим, что совсем недавно Александре исполнилось 18 лет, что позволило ей получить водительские права.

Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду

Александру Трусову могут пригласить на турнир по прыжкам в воду

Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка может получить приглашение на турнир по прыжкам в воду. Произошло это после того, как Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики.

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t.me / Alexandra Trusova

Шамиль Гаджиев

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