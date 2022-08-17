"Русская ракета" выходит на дорогу: Фигуристка Трусова получила водительские права
Александра Трусова получила водительские права
Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила водительские права. Снимок с документом фигуристка выложила в своём телеграм-канале.
Фотографию Трусова подписала радостными эмодзи. Отметим, что совсем недавно Александре исполнилось 18 лет, что позволило ей получить водительские права.
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка может получить приглашение на турнир по прыжкам в воду. Произошло это после того, как Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики.
t.me / Alexandra Trusova