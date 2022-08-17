"Русская ракета" выходит на дорогу: Фигуристка Трусова получила водительские права

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила водительские права. Снимок с документом фигуристка выложила в своём телеграм-канале.

Фотографию Трусова подписала радостными эмодзи. Отметим, что совсем недавно Александре исполнилось 18 лет, что позволило ей получить водительские права.