В Маньчжурии ввели бессрочный локдаун из-за одного случая заражения ковидом

Власти граничащего с Россией городского уезда Маньчжурия в Китае ввели локдаун из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении местного правительства.

Заболевание было выявлено 16 августа в ходе ПЦР-тестирования. После этого специалисты начали расследование, чтобы выявить близкие контакты заразившегося. Для предотвращения распространения инфекции власти объявили с 23:00 карантин, предусматривающий полную блокировку жилого комплекса, где был выявлен вирус. В остальных районах жильцам не рекомендуют покидать территорию без особой необходимости.

Кроме того, в городе приостановили работу общественного транспорта, торговых центров и других досуговых мест, отменены рейсы из местного аэропорта, закрыты учебные и государственные учреждения, введён контроль на всех дорогах. Выезжать и въезжать в город разрешено лишь спецтранспорту, задействованному в противоэпидемиологической работе и снабжении населённого пункта.

С 17 августа все жители обязаны пройти три раунда ПЦР-тестирования, а при появлении любых симптомов — сообщить в домоуправление. Власти призывают людей не скрывать симптомы и не заниматься самолечением. При этом сроки окончания локдауна названы не были.