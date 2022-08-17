Эти семь женских привычек убивают соблазнительность

Привычка сдерживать эмоции

Кто из нас не сталкивался с негативом? Каждый человек способен испытывать не только радость и счастье, но и грустить, печалиться, тосковать. Конечно, окружающие не должны быть свидетелями ваших постоянных истерик, но давать выход слезам и негативным эмоциям крайне важно.

Отсутствие привычки ухаживать за собой

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Отсутствие привычки — тоже своего рода привычка. Не все девушки понимают, что ухаживать за кожей, делать бьюти-процедуры, покупать красивое бельё, менять причёску нужно в первую очередь для себя любимой, а не для мужчины. Некоторые женщины, когда кавалера на горизонте нет, забивают на себя — и зря. Чтобы чувствовать собственную привлекательность, нужно не забывать себя баловать, а то откуда браться энергии?

Привычка распылять энергию

Женщине следует общаться с теми, кто разделяет её интересы, холит, восхищается, любит и уважает. Нужно помнить, что переизбыток общения с внешним миром ничего, кроме опустошения, не принесёт. Когда дама взваливает на себя мужские обязанности, самостоятельно решает проблемы и преодолевает трудности, выходит из зоны комфорта, она идёт по пути сильной половины человечества. Для девушки, которая хочет привлекать мужчин, вдохновлять, очень важно заниматься тем, что приносит энергию и доставляет удовольствие, наполняет, а не лишает сил.

Привычка руководить

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Если хотите быть шефом не только на работе, но и в семейной жизни, найти мужчину-лидера будет ой как сложно. Сильные кавалеры выбирают в жёны женщин, которые их питают энергией, наполняют. А те дамы, что мечтают быть боссом дома, парней не привлекают.

Привычка не уделять время себе

Время на маленькие женские радости должно быть у каждой, даже когда на работе завал, а дома — муж и дети, требующие внимания. Во всём должно быть равновесие, поэтому не забывайте иногда отодвинуть проблемы на второй план и дать себе возможность заняться чем-то, что согревает душу: сходить на маникюр, к косметологу, почитать в тишине, полежать в ванне.

Привычка конкурировать

Попытки доказать, что вы лучше кого-то, отбирают слишком много сил и времени. Забудьте про дух соперничества, ведь конкуренция часто бессмысленна и беспощадна: потерять можно куда больше, чем приобрести. Не сравнивайте себя с другими дамами и лучше уделите время чему-то полезному.

Привычка взваливать на себя мужские обязанности