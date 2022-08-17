Эти семь женских привычек убивают соблазнительность
Девушки порой не задумываются, как привычные поведенческие паттерны влияют на личную жизнь. Собрали список вещей, которые убивают в женщинах соблазнительность, ведь предупреждена — значит вооружена.
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Привычка сдерживать эмоции
Кто из нас не сталкивался с негативом? Каждый человек способен испытывать не только радость и счастье, но и грустить, печалиться, тосковать. Конечно, окружающие не должны быть свидетелями ваших постоянных истерик, но давать выход слезам и негативным эмоциям крайне важно.
Отсутствие привычки ухаживать за собой
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Отсутствие привычки — тоже своего рода привычка. Не все девушки понимают, что ухаживать за кожей, делать бьюти-процедуры, покупать красивое бельё, менять причёску нужно в первую очередь для себя любимой, а не для мужчины. Некоторые женщины, когда кавалера на горизонте нет, забивают на себя — и зря. Чтобы чувствовать собственную привлекательность, нужно не забывать себя баловать, а то откуда браться энергии?
Привычка распылять энергию
Женщине следует общаться с теми, кто разделяет её интересы, холит, восхищается, любит и уважает. Нужно помнить, что переизбыток общения с внешним миром ничего, кроме опустошения, не принесёт. Когда дама взваливает на себя мужские обязанности, самостоятельно решает проблемы и преодолевает трудности, выходит из зоны комфорта, она идёт по пути сильной половины человечества. Для девушки, которая хочет привлекать мужчин, вдохновлять, очень важно заниматься тем, что приносит энергию и доставляет удовольствие, наполняет, а не лишает сил.
Привычка руководить
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Если хотите быть шефом не только на работе, но и в семейной жизни, найти мужчину-лидера будет ой как сложно. Сильные кавалеры выбирают в жёны женщин, которые их питают энергией, наполняют. А те дамы, что мечтают быть боссом дома, парней не привлекают.
Привычка не уделять время себе
Время на маленькие женские радости должно быть у каждой, даже когда на работе завал, а дома — муж и дети, требующие внимания. Во всём должно быть равновесие, поэтому не забывайте иногда отодвинуть проблемы на второй план и дать себе возможность заняться чем-то, что согревает душу: сходить на маникюр, к косметологу, почитать в тишине, полежать в ванне.
Привычка конкурировать
Попытки доказать, что вы лучше кого-то, отбирают слишком много сил и времени. Забудьте про дух соперничества, ведь конкуренция часто бессмысленна и беспощадна: потерять можно куда больше, чем приобрести. Не сравнивайте себя с другими дамами и лучше уделите время чему-то полезному.
Привычка взваливать на себя мужские обязанности
Когда думать о красоте, о чём-то возвышенном, если в голове только и мысли про то, как заработать, сделать ремонт, быть лучше всех? Не нужно растрачивать женскую энергию на задачи, за решение которых отвечают мужчины. Представители сильной половины человечества не заметят вашей привлекательности, если вы "в мыле" будете пытаться решить всё и сразу.