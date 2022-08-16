Незнакомцы поделились сексуальными фантазиями, которые и не надеются воплотить в жизнь

"Фантазия о сексе с горячими девчонками из параллели. Как минимум на большинство из них без слёз уже невозможно смотреть", — Ill_mumble_that.

"Секс с Томом Харди. Том, если ты это читаешь, позвони мне! Я свободна по средам!" — ufo-mythology.

"Всегда мечтала, чтобы мне сделали минет... Загвоздка — у меня нет пениса", — meridiasbeacons.

"Очень хочется заняться сексом с девушкой, которая была бы выше меня. Я ростом два метра, так что это очень маловероятно", — bingbangboom404.

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"Ну, скажем так: вероятность того, что Эмма Стоун, одетая как Гвен Стейси из нового "Человека-паука", 2012 года, появится на моём пороге, довольно мала…", — Berntusxdus.

"Часто представляю, как меня похищают инопланетяне, когда у их космического корабля закончилось топливо... "топливо", в котором они нуждаются, — это человеческие оргазмы, и они используют меня, чтобы собирать "ресурс", пока я не умру от истощения. И они прекращают только на время, достаточное лишь для того, чтобы я восстановилась, а затем начинают весь процесс заново", — FerretScream.

"Моя главная несбыточная фантазия — отношения, в которых, несмотря ни на что, вы продолжаете всё так же любить друг друга. Никакой токсичности — только чистая любовь и понимание. Ровно так, как её описывают во всех этих слезливых песенках. Пьяные танцы на кухне ночью под наши любимые песни, пока дети спят. Когда вы источники вдохновения друг друга и здоровый пример отношений для подрастающих малышей", — casserole-apprentice.

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"Уже давно мечтаю о том, как меня похищает наёмник, но в итоге влюбляется в меня, мы занимаемся сексом, и он дарит мне мой первый в жизни оргазм при пенетрации...", — m-night-shaym-alien.

"Из всех фантазий, что у меня есть, самая главная и самая запретная — секс с боссом", — sloppy_gusher.

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