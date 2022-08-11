Девушки по секрету поделились 10 самыми странными вещами, которые парни устраивали во время секса
Каким должен быть секс, чтобы девушка его запомнила на всю жизнь? Если всё было идеально, повосхищается немного и забудет, а вот мужские провалы останутся в памяти очень надолго. Собрали 10 примеров.
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"Однажды у меня был парень, который перед сексом склонился передо мной и сказал: "Не представляешь, как долго я хотел заняться этим с тобой", а потом начал молиться, чтобы поблагодарить Бога за эту возможность", — Starlight_City45.
"Помню, как один парень почему-то простонал собственное имя, когда финишировал. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю", — idolovehummus.
"Много лет назад у меня случился перепихон с едва знакомым парнем, который работал вышибалой в клубе. Причём он был далеко не типичным шкафом, которые обычно там работают, — тощий блондин со странностями. Тогда я жила где придётся, поэтому мы поехали к нему на моей машине. Он попросил остановиться у продуктового. Взял только упаковку сосисок. Я уже тогда подумала, что это странно, но ещё и не подозревала насколько. В общем, доехали мы до дома, приступаем к делу. Через несколько минут этот недотёпа останавливается, открывает упаковку с сосисками, запихивает себе в рот сразу несколько штук и начинает энергично так жевать. В этот момент он был на мне... Он сказал, что они нужны ему "для выносливости". Столь странной ночки у меня никогда не было", — TerrestrialTrinket.
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"У одного моего партнёра случился эпилептический припадок прямо во время секса, он упал мне на спину всем своим весом, изо рта у него пошла пена, а лицо побагровело. Я буквально оказалась в ловушке под ним. Это была самая длинная минута в моей жизни. Когда я, наконец, встала, тут же вызвала службу спасения. <...> Через несколько дней он написал мне, что у него в мозгу обнаружили небольшую опухоль, и ему до конца жизни придётся принимать противосудорожные препараты. Жесть", — TheForgottenOnes.
"Может, и не самое странное, но точно самое неприятное. В процессе он начал сильно потеть, а потом, видимо, уже очень устав, посмотрел на меня и серьёзным тоном выдал: "Кончай уже!" — nic4all.
"У парня, который очень долго за мной ухаживал, во время секса обнаружились проблемы с эрекцией. Тогда он посмотрел вниз и отчаянно сказал: "Давай же, малыш!" — schmalzy_schelly.
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"Ни с того ни с сего ударил меня по лицу и спросил: "Тебе понравилось это, детка?" Нет, не понравилось", — Electrical_Edge1368.
"Парень, с которым я встречалась, когда была подростком, был абсолютно долбанутым. Всякий раз, когда кончал, сходил с ума от гнева и начинал "драться" со стенами и всем, что попадётся под руку. Это было тяжёлое время в моей жизни", — Celebrity_Skin.
"Может, это и не странно, но мы смеёмся до сих пор несколько лет спустя. Когда мы только начинали встречаться с нынешним мужем, во время секса он сказал мне: "Мне нравится твой член в моей руке… В смысле... моя рука в твоём члене!" Если что, никакого члена у меня нет. Он и потом пытался исправить ситуацию, но было только хуже", — bloominblossum.
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"История. Мой бывший и я только-только закончили. И тут он, будучи ещё внутри меня, начинает МОЛИТЬ БОГА О ПРОЩЕНИИ. Я лежу под ним, выгляжу примерно так: 👁👄👁. Затем он как ни в чём не бывало заканчивает молитву, удаляется от меня и сразу засыпает, оставляя наедине с мыслями", — little_fixer.