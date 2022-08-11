Девушки по секрету поделились 10 самыми странными вещами, которые парни устраивали во время секса

"Однажды у меня был парень, который перед сексом склонился передо мной и сказал: "Не представляешь, как долго я хотел заняться этим с тобой", а потом начал молиться, чтобы поблагодарить Бога за эту возможность", — Starlight_City45.

"Помню, как один парень почему-то простонал собственное имя, когда финишировал. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю", — idolovehummus.

"Много лет назад у меня случился перепихон с едва знакомым парнем, который работал вышибалой в клубе. Причём он был далеко не типичным шкафом, которые обычно там работают, — тощий блондин со странностями. Тогда я жила где придётся, поэтому мы поехали к нему на моей машине. Он попросил остановиться у продуктового. Взял только упаковку сосисок. Я уже тогда подумала, что это странно, но ещё и не подозревала насколько. В общем, доехали мы до дома, приступаем к делу. Через несколько минут этот недотёпа останавливается, открывает упаковку с сосисками, запихивает себе в рот сразу несколько штук и начинает энергично так жевать. В этот момент он был на мне... Он сказал, что они нужны ему "для выносливости". Столь странной ночки у меня никогда не было", — TerrestrialTrinket.

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"У одного моего партнёра случился эпилептический припадок прямо во время секса, он упал мне на спину всем своим весом, изо рта у него пошла пена, а лицо побагровело. Я буквально оказалась в ловушке под ним. Это была самая длинная минута в моей жизни. Когда я, наконец, встала, тут же вызвала службу спасения. <...> Через несколько дней он написал мне, что у него в мозгу обнаружили небольшую опухоль, и ему до конца жизни придётся принимать противосудорожные препараты. Жесть", — TheForgottenOnes.

"Может, и не самое странное, но точно самое неприятное. В процессе он начал сильно потеть, а потом, видимо, уже очень устав, посмотрел на меня и серьёзным тоном выдал: "Кончай уже!" — nic4all.

"У парня, который очень долго за мной ухаживал, во время секса обнаружились проблемы с эрекцией. Тогда он посмотрел вниз и отчаянно сказал: "Давай же, малыш!" — schmalzy_schelly.

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"Ни с того ни с сего ударил меня по лицу и спросил: "Тебе понравилось это, детка?" Нет, не понравилось", — Electrical_Edge1368.

"Парень, с которым я встречалась, когда была подростком, был абсолютно долбанутым. Всякий раз, когда кончал, сходил с ума от гнева и начинал "драться" со стенами и всем, что попадётся под руку. Это было тяжёлое время в моей жизни", — Celebrity_Skin.

"Может, это и не странно, но мы смеёмся до сих пор несколько лет спустя. Когда мы только начинали встречаться с нынешним мужем, во время секса он сказал мне: "Мне нравится твой член в моей руке… В смысле... моя рука в твоём члене!" Если что, никакого члена у меня нет. Он и потом пытался исправить ситуацию, но было только хуже", — bloominblossum.

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