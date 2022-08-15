НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 08:35

Самые сексуальные части женского тела и как с их помощью соблазнять мужчин

Сексуальность женщины проявляется в полном принятии себя, считают мужчины. Довольная, раскрепощённая, расслабленная дама передаёт это потрясающее состояние спутнику. Так чем девушки заводят парней?

<p>Обложка. Кадр © "Малена" Режиссёр Джузеппе Торнаторе, сценаристы <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/56036/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Джузеппе Торнаторе, Лучиано Винчензони / "Кинопоиск"</p>

Обложка. Кадр © "Малена" Режиссёр Джузеппе Торнаторе, сценаристы
Джузеппе Торнаторе, Лучиано Винчензони / "Кинопоиск"

Принято считать, что мужчины делятся на два типа: тех, кого в женщинах заводит грудь, и тех, кто любит упругие большие ягодицы. Однако, по утверждениям представителей сильного пола, самыми сексуальными частями женского тела могут быть и ключицы, и ноги, и шея, а также глаза или губы, рассказала в беседе с Лайфом сексолог Александра Миллер.

По мнению мужчин, сексуальность женщины проявляется в полном принятии себя. Женщина, которая довольна собой, раскрепощена, расслаблена, передаёт это потрясающее состояние мужчине. Однако есть ещё и статистика, по которой около 50% мужчин оценивают именно лицо как самую сексуальную область тела женщины

Александра Миллер

сексолог

<p>По мнению мужчин, сексуальность женщины проявляется в полном принятии себя. Женщина, которая довольна собой, раскрепощена, расслаблена, передаёт это потрясающее состояние мужчине. Однако есть ещё и статистика, по которой около 50% мужчин оценивают именно лицо как самую сексуальную область тела женщины</p>
<p>По мнению мужчин, сексуальность женщины проявляется в полном принятии себя. Женщина, которая довольна собой, раскрепощена, расслаблена, передаёт это потрясающее состояние мужчине. Однако есть ещё и статистика, по которой около 50% мужчин оценивают именно лицо как самую сексуальную область тела женщины</p>

Безусловно, символом сексуальности мужчины считают волосы, так как роскошная грива — это то, что зачастую отличает дам от кавалеров. "Поэтому нужно следить за их здоровьем. Развевающиеся волосы или волосы, перебираемые нежными женскими руками, всегда притягивают взгляды", — заметила сексолог Миллер.

Не стоит забывать и про осанку, ведь красивая спина, которую женщина умело выгибает, поднимет уровень тестостерона у любого мужчины. А ещё на подсознательном уровне парни воспринимают как плодовитую девушку с узкой талией, широкими бёдрами, пухлыми губами, здоровой кожей лица и красивыми, ухоженными волосами.

Пухлые, красивые губы в наше время может подарить любой грамотный косметолог, а привлечь внимание к ним можно, эффектно поедая мороженое на пляже, слегка покусывая их или облизывая языком, когда ешь банан или [сосёшь] чупа-чупс. Это невероятно возбуждает мужское воображение

Александра Миллер

сексолог

<p>Пухлые, красивые губы в наше время может подарить любой грамотный косметолог, а привлечь внимание к ним можно, эффектно поедая мороженое на пляже, слегка покусывая их или облизывая языком, когда ешь банан или [сосёшь] чупа-чупс. Это невероятно возбуждает мужское воображение</p>
<p>Пухлые, красивые губы в наше время может подарить любой грамотный косметолог, а привлечь внимание к ним можно, эффектно поедая мороженое на пляже, слегка покусывая их или облизывая языком, когда ешь банан или [сосёшь] чупа-чупс. Это невероятно возбуждает мужское воображение</p>

Воспламенить мужское сознание возможно и прикосновениями к ушам или шее, если она у вас длинная. "Если женщина касается их пальцами, проводит слегка по коже и внезапно переводит взгляд на желанного мужчину. Это мощный сексуальный приём, так как эти части тела активно задействованы в предварительных ласках", — объяснила специалист.

Признаком особой аристократической красоты у женщин с давних времён считались маленькие ступни и тонкие изящные щиколотки. Именно поэтому в Китае в древности девочкам уже в возрасте четырёх лет заковывали ноги в специальные деревянные башмачки, которые замедляли рост стопы.

Мужчины сходят с ума от женщин на каблуках, а тоненький, едва заметный браслет на щиколотке привлекает внимание и выглядит в их глазах безумно соблазнительно. Не отходя далеко от темы ног, можно вспомнить и о чулках с продольным швом сзади, который зрительно удлиняет ноги и делает образ невероятно сексуальным. Мужчины любят глазами, поэтому, чтобы свести с ума партнёра, нужно возбудить в нём желание

Александра Миллер

сексолог

<p>Мужчины сходят с ума от женщин на каблуках, а тоненький, едва заметный браслет на щиколотке привлекает внимание и выглядит в их глазах безумно соблазнительно. Не отходя далеко от темы ног, можно вспомнить и о чулках с продольным швом сзади, который зрительно удлиняет ноги и делает образ невероятно сексуальным. Мужчины любят глазами, поэтому, чтобы свести с ума партнёра, нужно возбудить в нём желание</p>
<p>Мужчины сходят с ума от женщин на каблуках, а тоненький, едва заметный браслет на щиколотке привлекает внимание и выглядит в их глазах безумно соблазнительно. Не отходя далеко от темы ног, можно вспомнить и о чулках с продольным швом сзади, который зрительно удлиняет ноги и делает образ невероятно сексуальным. Мужчины любят глазами, поэтому, чтобы свести с ума партнёра, нужно возбудить в нём желание</p>
Такие платья на женщинах заводят мужчин и сводят с ума

Такие платья на женщинах заводят мужчин и сводят с ума

Юлия Архипова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров