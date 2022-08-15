Самые сексуальные части женского тела и как с их помощью соблазнять мужчин

Принято считать, что мужчины делятся на два типа: тех, кого в женщинах заводит грудь, и тех, кто любит упругие большие ягодицы. Однако, по утверждениям представителей сильного пола, самыми сексуальными частями женского тела могут быть и ключицы, и ноги, и шея, а также глаза или губы, рассказала в беседе с Лайфом сексолог Александра Миллер.

По мнению мужчин, сексуальность женщины проявляется в полном принятии себя. Женщина, которая довольна собой, раскрепощена, расслаблена, передаёт это потрясающее состояние мужчине. Однако есть ещё и статистика, по которой около 50% мужчин оценивают именно лицо как самую сексуальную область тела женщины Александра Миллер сексолог

Безусловно, символом сексуальности мужчины считают волосы, так как роскошная грива — это то, что зачастую отличает дам от кавалеров. "Поэтому нужно следить за их здоровьем. Развевающиеся волосы или волосы, перебираемые нежными женскими руками, всегда притягивают взгляды", — заметила сексолог Миллер.

Не стоит забывать и про осанку, ведь красивая спина, которую женщина умело выгибает, поднимет уровень тестостерона у любого мужчины. А ещё на подсознательном уровне парни воспринимают как плодовитую девушку с узкой талией, широкими бёдрами, пухлыми губами, здоровой кожей лица и красивыми, ухоженными волосами.

Пухлые, красивые губы в наше время может подарить любой грамотный косметолог, а привлечь внимание к ним можно, эффектно поедая мороженое на пляже, слегка покусывая их или облизывая языком, когда ешь банан или [сосёшь] чупа-чупс. Это невероятно возбуждает мужское воображение Александра Миллер сексолог

Воспламенить мужское сознание возможно и прикосновениями к ушам или шее, если она у вас длинная. "Если женщина касается их пальцами, проводит слегка по коже и внезапно переводит взгляд на желанного мужчину. Это мощный сексуальный приём, так как эти части тела активно задействованы в предварительных ласках", — объяснила специалист.

Признаком особой аристократической красоты у женщин с давних времён считались маленькие ступни и тонкие изящные щиколотки. Именно поэтому в Китае в древности девочкам уже в возрасте четырёх лет заковывали ноги в специальные деревянные башмачки, которые замедляли рост стопы.