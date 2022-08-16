Детектор глупости: 11 признаков, выдающих псевдоинтеллектуала, который на самом деле ничего не знает

Пользователи Reddit устали спорить с "умниками" и решили составить перечень признаков, по которым их можно вычислить. Как распознать, что перед тобой псевдоинтеллектуал, который на самом деле ничего не знает? Вот "красные флаги", которые выдают тех, кто хочет казаться, а не быть, с потрохами.