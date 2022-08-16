Детектор глупости: 11 признаков, выдающих псевдоинтеллектуала, который на самом деле ничего не знает
В эпоху постправды умение отличать носителей настоящих знаний от тех, кто просто хочет казаться умными, приобретает особую ценность.
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Пользователи Reddit устали спорить с "умниками" и решили составить перечень признаков, по которым их можно вычислить. Как распознать, что перед тобой псевдоинтеллектуал, который на самом деле ничего не знает? Вот "красные флаги", которые выдают тех, кто хочет казаться, а не быть, с потрохами.
Они любят спорить, но замолкают и злятся, как только получают неожиданный вопрос и им приходится обдумывать ответ
Во время спора они не дают вставить и слова, а когда кто-то пытается это сделать, просто начинают говорить громче и быстрее
Когда кто-то сообщает вам о своём IQ — и он подозрительно высок
Они вдохновляются только одним источником мудрости и полностью игнорируют точку зрения оппонента. В то время как настоящие интеллектуалы читают даже то, с чем не согласны
Они заговаривают зубы с помощью большого количества слов. Настоящие эксперты говорят прямо и по делу, а по мере необходимости могут углубиться в детали
Самые умные люди хорошо разбираются в ограниченном числе тем. Например, мой друг получил докторскую степень по теоретической математике и работает в области криптографии, но не претендует на осведомлённость в других областях. Псевдоинтеллектуалы будут делать вид, что знают всё
Псевдоинтеллектуалы любят прикрываться мнением известных экспертов вместо того, чтобы самостоятельно раскрыть суть вопроса
Они всегда пытаются принизить других, чтобы казаться умнее на их фоне
Они никогда не признают ошибок
Они не могут подобрать слова для более удобоваримого объяснения, когда их об этом просят
Они никогда не признаются, что чего-то не знают
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