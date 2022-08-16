НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 09:15

Детектор глупости: 11 признаков, выдающих псевдоинтеллектуала, который на самом деле ничего не знает

В эпоху постправды умение отличать носителей настоящих знаний от тех, кто просто хочет казаться умными, приобретает особую ценность.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Пользователи Reddit устали спорить с "умниками" и решили составить перечень признаков, по которым их можно вычислить. Как распознать, что перед тобой псевдоинтеллектуал, который на самом деле ничего не знает? Вот "красные флаги", которые выдают тех, кто хочет казаться, а не быть, с потрохами.

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Они любят спорить, но замолкают и злятся, как только получают неожиданный вопрос и им приходится обдумывать ответ

verysleepymama

Во время спора они не дают вставить и слова, а когда кто-то пытается это сделать, просто начинают говорить громче и быстрее

usedxtampon

Когда кто-то сообщает вам о своём IQ — и он подозрительно высок

TrashPandaAntics

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Они вдохновляются только одним источником мудрости и полностью игнорируют точку зрения оппонента. В то время как настоящие интеллектуалы читают даже то, с чем не согласны

Jeutnarg

Они заговаривают зубы с помощью большого количества слов. Настоящие эксперты говорят прямо и по делу, а по мере необходимости могут углубиться в детали

SnooCats5701

Самые умные люди хорошо разбираются в ограниченном числе тем. Например, мой друг получил докторскую степень по теоретической математике и работает в области криптографии, но не претендует на осведомлённость в других областях. Псевдоинтеллектуалы будут делать вид, что знают всё

69tank69

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Псевдоинтеллектуалы любят прикрываться мнением известных экспертов вместо того, чтобы самостоятельно раскрыть суть вопроса

Bizarre_Protuberance

Они всегда пытаются принизить других, чтобы казаться умнее на их фоне

prettiergenghis

Они никогда не признают ошибок

Sorvick

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Кадр из видео © YouTube / Большая разница

Они не могут подобрать слова для более удобоваримого объяснения, когда их об этом просят

ctortan

Они никогда не признаются, что чего-то не знают

chton

Миссионерский склад ума: Любимая поза в сексе расскажет о вас больше, чем любой психологический тест

Миссионерский склад ума: Любимая поза в сексе расскажет о вас больше, чем любой психологический тест

Семен Хафизов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров