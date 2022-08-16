Пять зависимостей, которые разрушают вашу жизнь, но все вокруг закрывают на это глаза

Работа

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Сразу поправка. Мы и правда зависимы от работы, но в наше время избавиться от этой "привычки" можно разве что при наличии папика... или богатой любовницы. Вот о чём нужно говорить, так это о трудоголизме. Как и любая другая зависимость, ежедневная по 18 часов — побег от реальности и тщетная попытка наполнить жизнь смыслом. Проблема в том, что работодателям на руку такие тенденции, поэтому достигаторство разного рода романтизируется настолько, что люди, отказавшиеся от жизни ради карьеры, этим гордятся, а другие варианты развития событий кажутся им чем-то неправильным. Помимо нарушения социальных связей, трудоголизм ужасно влияет на психологическое состояние. Постоянная тревога, то самое выгорание, о котором так часто говорят в последнее время, — это далеко не сказки.

Сладости

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Большинство до сих пор думает, что самое вредное, что человек может съесть, — это что-то жирное. Но, как показало время (и десятки независимых исследований), сахар ничуть не уступает жиру. А самое страшное — люди даже не знают, что они в заложниках. Стресс мы всё так же заедаем чем-то сладким, а мамы с бабушками всё продолжают наливать своим школьникам чай с таким количеством сахара, что присказка про слипшуюся попу не кажется такой нереальной. "Чтобы голова лучше работала", — говорят они. А вот и нет. Дело не в том, что сахар как-то там помогает, — просто у человека, который всю жизнь питается сладким, без сахара мозг отказывается работать. Не стоит забывать про диабет, ожирение и кариес.

Скроллинг ленты

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Конечно, в 2022-м уже вряд ли кто-то будет обвинять другого в том, что тот зависим от Интернета. Мы все без него жить не можем! Это факт. Но то, в какие условия нас ставят социальные сети, — это уже совсем другое. TikTok и Instagram* тратят миллионы на то, чтобы изучать поведение пользователей. Создают алгоритмы, призванные не выпускать зрителя так долго, как это только возможно. Но разве скроллинг ленты может убить? Технически — нет, но, выражаясь поэтически, каждый раз, заходя в "рекомендации", мы отнимаем у себя минуты, а то и часы жизни. Плюсом к этому долгие TikTok-сеансы по ночам ужасно влияют на сон, а это уже может снизить и качество всей жизни.

Порно

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Если ещё пару десятилетий назад о вреде порнографии говорили разве что религиозные активисты, сейчас на тлетворное действие видео 18+ обращают внимание даже учёные. Правда, по разным причинам. Вместо одержимости порнодемонами сейчас исследователи толкуют о реальных изменениях в психике людей, которые на регулярной основе смотрят клубничку. Среди них нарушения сексуального здоровья, снижение мотивации (причём не только в постели), даже временная импотенция, но и это ещё не всё. Благо вернуть всё в норму довольно легко — нужно просто избавиться от порно в жизни.

Потребительство

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Потребительство — проблема далеко не новая, однако сейчас, в рассвет онлайн-шоппинга, она, кажется, достигла своего апофеоза (впрочем, кто знает, что будет через пару лет). Люди покупают одежду, технику, бессмысленные вещи, которые даже определить в какую-то категорию невозможно. Проходит год. Половины одежды уже нет — она износилась, ведь такой её создали, а гаджеты устарели — ситуация аналогичная, с такими даже на улицу выйти стыдно. Приходится покупать всё новое. Для некоторых, кажется, мир перевернулся: не потреблять, чтобы жить, а, наоборот, жить, чтобы потреблять. И что это за существование?