Эти поп-дивы на концертах — настоящие иконы стиля, но вот что носят звёзды в обычной жизни

Кэти Перри

Кэти Перри на красных дорожках появляется одетая с иголочки, а в жизни позволяет себе расслабиться и получать удовольствие. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry

Концертные образы Кэти Перри сложно рассматривать через призму моды. Чаще всего они больше похожи на произведения искусства. Кэмп, китч, но всё же искусство. Впрочем, есть в портфолио певицы такие выходы, что челюсть отвалится раз и навсегда. В повседневной жизни, конечно, Кэти выглядит совсем другим человеком. Ярких цветов в разы меньше, фасоны тоже весьма классические. Юбки, сарафаны, штаны — всё это делает жизнь молодой мамы удобнее. По этим же причинам вместо каблуков звезда выбирает обувь на плоской подошве. Причём чаще всего это модели собственного бренда Перри.

Бейонсе

Бейонсе держит марку и на концертах, и в повседневной жизни: супруга Джей Зи всегда одета с иголочки, образы её продуманы до мелочей. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / beyonce

История отношений Бейонсе с модой — пример того, что всё приходит с опытом. В начале нулевых, на заре сольной карьеры, девушка слепо повторяла все тренды того времени. Сейчас на архивные фотографии смотреть больно — зрелище не для слабонервных. Зато спустя 20 лет к стилю певицы нет никаких вопросов. И это даже если мы забудем о её концертных образах...Во время семейных походов куда бы то ни было Бейонсе выглядит великолепно, хоть и в десятки раз проще.

Леди Гага

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ladygaga

В конце нулевых Леди Гага сделала себе имя благодаря сумасшедшим по меркам того времени образам. Сейчас эпатажа намного меньше, но тяга к высокой моде никуда не пропала. Всё также каждое её появление на красной дорожке — целое событие. А вот вдали от журналистов и фанатов девушка предпочитает простоту. Легинсы, кроп-топ, бейсболка, чтобы прикрыть немытую голову, — и в бой. На тренировках, репетициях или просто при походе в магазин Стефани (так на самом деле зовут звезду) уже давно делает выбор в пользу собственного удобства. По этим же причинам в обычной жизни практически никогда не носит туфли. Десять лет назад Леди Гага получила травму бедра, из-за чего её до сих пор преследуют хронические боли... лишний раз на каблуках не походишь.

Рианна

Молодая мама Рианна любит удивить общественность эпатажными образами, причём как на всевозможных премиях и премьерах, так и в повседневной жизни. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

Хоть изначально Рианна сделала имя на музыке, последние несколько лет в этой сфере от неё ни слуху ни духу. Благо, фанатам всегда есть что обсудить. Со стилем у РиРи всё в порядке — главреды всех модных изданий на неё просто молятся. Причём неважно, будем мы обсуждать её выход в люди или то, в чём она проводит время в кругу близких. Образ плохой девчонки прослеживается везде, но всегда барбадосская красотка выглядит потрясающе. Каждый раз — хоть на обложку!

Мадонна

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / madonna