"Шаг от комы, временная слепота": Солистка дуэта "2Маши" едва не погибла из-за черепно-мозговой травмы
Мария Шейх — одна из солисток музыкального дуэта "#2Маши" — рассказала о самом страшном и тяжёлом периоде в жизни, который недавно пережила. Как выяснилось, артистка провела в реанимации девять дней, виной тому стала тяжёлая черепно-мозговая травма. Певица была в шаге от комы, а ещё на время ослепла. Неспособность видеть сводила Машу с ума.
Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — всё с нуля. Я родилась третий раз, то, что я жива, — настоящее чудо.
Шейх поделилась с подписчиками фото из госпиталя: в кадре она предстала в инвалидной коляске. Снимок был сделан в коридоре, звезда не смотрит в камеру, она будто раздумывает о том, что с ней произошло и для чего был дан такой урок. Мария призналась, что подобных трансформаций с ней прежде не происходило.
Солистка группы "#2Маши" Мария Шейх получила тяжёлую черепно-мозговую травму, была на волосок от комы и провела в реанимации девять дней. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mashasheixx
Ни я, ни моя жизнь не будут прежними. Спасибо всем, кто подставил своё плечо и отнёсся с понимаем.
Из-за госпитализации и периода восстановления, который предстоит пройти, Шейх приняла решение о переносе аж на весну своего первого сольника. Концерт был запланирован на 14 октября, новая дата — 17 марта, "все билеты действительны", поспешила отметить вокалистка.
Причину госпитализации Марии Шейх назвал её представитель в беседе с Super. Оказалось, что девушка неудачно упала, потеряв сознание. Что стало причиной, неясно, но за день до происшествия артистка отравилась арбузом. "Маша быстро восстанавливается. Пока она была в больнице, написала две песни, и теперь рвётся в студию. На сцену выходить ей не запретили", — отметил собеседник портала.
Wow
10 грандиозных увольнений, после которых работничков ещё долго вспоминали добрым словом
сегодня в 14:25
Что это за приложение BeReal, о котором все говорят, и почему в нём срочно нужно зарегистрироваться
сегодня в 13:45
Кудрявцева матом ответила сплетникам, распустившим слухи о разводе с молодым мужем
сегодня в 13:10
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mashasheixx