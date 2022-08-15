"Шаг от комы, временная слепота": Солистка дуэта "2Маши" едва не погибла из-за черепно-мозговой травмы

Мария Шейх — одна из солисток музыкального дуэта "#2Маши" — рассказала о самом страшном и тяжёлом периоде в жизни, который недавно пережила. Как выяснилось, артистка провела в реанимации девять дней, виной тому стала тяжёлая черепно-мозговая травма. Певица была в шаге от комы, а ещё на время ослепла. Неспособность видеть сводила Машу с ума.

Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — всё с нуля. Я родилась третий раз, то, что я жива, — настоящее чудо. Мария Шейх солистка дуэта "2Маши"

Шейх поделилась с подписчиками фото из госпиталя: в кадре она предстала в инвалидной коляске. Снимок был сделан в коридоре, звезда не смотрит в камеру, она будто раздумывает о том, что с ней произошло и для чего был дан такой урок. Мария призналась, что подобных трансформаций с ней прежде не происходило.

Солистка группы "#2Маши" Мария Шейх получила тяжёлую черепно-мозговую травму, была на волосок от комы и провела в реанимации девять дней. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mashasheixx

Ни я, ни моя жизнь не будут прежними. Спасибо всем, кто подставил своё плечо и отнёсся с понимаем. Мария Шейх солистка дуэта "2Маши"

Из-за госпитализации и периода восстановления, который предстоит пройти, Шейх приняла решение о переносе аж на весну своего первого сольника. Концерт был запланирован на 14 октября, новая дата — 17 марта, "все билеты действительны", поспешила отметить вокалистка.