Что это за приложение BeReal, о котором все говорят, и почему в нём срочно нужно зарегистрироваться

"Инстаграм"* постоянно критикуют за то, что всё, что в нём публикуют пользователи, — фейк. Кадры, снятые с 20-го раза, удачные позы, фотошоп, фильтры — от реальности не остаётся ничего. Создатели BeReal сделали всё, чтобы их детище было невозможно обвинить в том же. И это именно то, за что идею так полюбили. Рассказываем, как происходит взаимодействие с приложением. Кстати, BeReal существует уже пару лет, но шороха наделало только теперь.

Фото © BeReal, Twitter / BeReal_App

Один раз в день, каждый раз в разное время, приложение присылает пользователю уведомление: Time to BeReal ("Время быть настоящим". — Прим. Лайфа). Это значит, что у человека есть ровно 2 минуты на то, чтобы зайти в BeReal и сделать пару кадров: сначала показать, что происходит вокруг, а через секунду сделать селфи. Кто не успел уложиться в 120 секунд, всё равно может запостить кадры, но на них будет указано время опоздания.

Фото © BeReal

Никаких фильтров, ретуши и другого. Причём новым пользователям даже не дают возможности переделать фотографию. Опция доступна только тем, у кого больше 10 друзей. Правда, все подписчики смогут видеть, сколько раз вы пытались сделать удачный снимок, — под постом появится специальный счётчик, пишет Screenr Rant.

Скриншот © BeReal

Система лайков тоже отличается от того, что мы все раньше видели в других соцсетях. Чтобы как-то отреагировать на публикацию друга, BeReal предлагает две опции. Первая — сделать заготовки для реакций 👍, 😃, 😲, 😍 и 😂 со своими фотографиями и выбирать из них, когда ставишь лайк. Вторая — каждый раз делать новую фотореакцию для постов приятелей. Для этого нужно зажать кнопку "⚡️" и сделать кадр. В любом случае автор не просто получит обезличенные лайки-оценки. Каждый раз происходит микровзаимодействие с друзьями.

Фото © BeReal

Оказалось, такой "анти-Инстаграм" — как раз то, что всем нам было нужно. Никакого глянца, ретуширования фотографий по три часа и выбора фильтров — на создание поста уходит всего несколько секунд. С минимумом "посредников" быть ближе к друзьям стало как будто бы даже проще. Статистика BeReal тоже впечатляет. Хотя приложение существует с 2020 года, именно последние недели держится на первом месте американского AppStore и даже обогнало TikTok, а это многое значит.