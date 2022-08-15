Мужчинам знать не надо: Об этих семи вещах женщины всегда врут

Некоторые секреты женщины порой уносят с собой в могилу. Даже с близкими подругами или родственницами дамы не рискуют поделиться определёнными тайнами. Какие-то из этих вещей порицаются обществом, других девушка сама стыдится, а в случае с третьими дама сначала пытается сама разобраться, но никак не обсудить проблему. Так что же скрывают женщины и о чём никогда не расскажут мужчинам?

Женщина скрывает вес

Из-за общественного давления и недосягаемых стандартов красоты женщины нередко врут о весе и возрасте. Фото © Shutterstock

Начнём с самого банального и безобидного. Из-за общественного давления и недосягаемых стандартов красоты женщины, даже самые уверенные в себе, всё равно опасаются "пролететь" с каким-нибудь из параметров. Поэтому зачастую дамы никогда и никому не раскрывают свой настоящий вес. Видны ли складки от лишних килограммов или девушка стройна, как лань, даже на приёме у врача, с большой вероятностью, пациентка занизит вес, пусть и немного.

Состояние здоровья

Те же стандартны красоты подселяют в голову женщины мысль, что любить и поддерживать её будут только идеальную. А как мужчина узнает, что избранница заболела, сразу разочаруется. Это заставляет девушек утаивать от вторых половинок информацию о состоянии здоровья. Дамы не дают кавалерам возможности поухаживать за собой и проявить заботу. Конечно же, до тех пор, пока не падают с высокой температурой и просто физически не могут сами о себе позаботиться. До этого момента они врут о здоровье и скрываются.

Тайные сбережения

Финансовая подушка дарит женщине ощущение безопасности и стабильности, но о заначке дама не скажет. Фото © shutterstock

В браке или отношениях часто бывает так, что мужчина очень сильно доминирует. Да и большинство женщин стремится, чтобы главным был именно партнёр. В том числе и из-за того, что тот приносит в дом зарплату. Однако быть полностью на обеспечении у ненаглядного большинство дам пугает. Поэтому они никогда в этом не признаются, но нередко имеют тайные счета в банках. На них всегда есть хотя бы минимальная сумма для комфортной жизни после разрыва отношений. Конечно же, в большинстве случаев такая финансовая подушка дарит женщине ощущение безопасности и стабильности, а не намекает на желание уйти из отношений.

Неудовлетворённость в сексе

Почему-то большинство женщин в собственной сексуальной удовлетворённости всегда виноватыми считают себя. Им становится стыдно обсуждать такое с партнёром, считая, что так они заденут мужское эго. Может быть. Но в том, что женщина не получает наслаждение, вероятно, есть и "заслуга" партнёра. Однако представительницы прекрасного пола сначала попытаются решить проблему самостоятельно, причём одно из таких "решений" — имитация оргазма.

Количество партнёров в прошлом

Девушка всегда врёт о количестве партнёров, просто чтобы не получить статус распутной или, наоборот, серой мыши. Фото © Shutterstock

А этот пункт об утаивании можно назвать вынужденным. Если на большое количество сексуальных партнёрш у мужчин общество никак особо не отреагирует, к женским половым связям относится зачастую с порицанием. Девушка всегда скрывает и врёт о количестве партнёров, просто чтобы случайно не получить статус распутной и легкодоступной или дамы с низкой социальной ответственностью. Хотя давно уже пора признать, что заниматься сексом столько, сколько хочется, не стыдно и не должно вызывать осуждения со стороны.

Трещины в отношениях

Бытует мнение, что мужчина не способен помочь исправить ранние проблемы в отношениях, а виновата в них всегда девушка. Вот несчастные дамы и молчат в тряпочку и на вопросы отвечают, что всё нормально. А потом льют слёзы ночами или бегут к психотерапевту, сломленные и измотанные ситуацией. Упрямая женская натура никогда не даст сказать партнёру, что в отношениях что-то не так. Дамы сначала постараются самостоятельно всё исправить. И только если совсем не получится ничего изменить, всё-таки отношения — работа двоих, может, когда-то и расскажут об истинных ощущениях.

Недовольство мужчиной