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17 августа, 08:16

Онищенко призвал не вводить антиковидные ограничения одновременно по всей России

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не вводить коронавирусные ограничения на всей территории РФ одновременно, он рекомендует каждому региону самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации.

"Вводить и отменять [ограничения] на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", — цитирует Онищенко РИА "Новости".

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Некоторые субъекты уже начинают возвращать ограничения. Так, первым российским регионом, который решил вернуть маски в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай. При этом Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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