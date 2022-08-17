Онищенко призвал не вводить антиковидные ограничения одновременно по всей России
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не вводить коронавирусные ограничения на всей территории РФ одновременно, он рекомендует каждому региону самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации.
"Вводить и отменять [ограничения] на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", — цитирует Онищенко РИА "Новости".
Некоторые субъекты уже начинают возвращать ограничения. Так, первым российским регионом, который решил вернуть маски в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай. При этом Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.
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