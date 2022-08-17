Более 30 тысяч: В России новый максимум по заболеваемости ковидом
В России впервые с 20 марта выявили более 30 тысяч заболевших ковидом за сутки
За сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 20 марта. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
За сутки от ковида умерло 63 пациента, выздоровело 22 680. Общее же число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии в РФ составило 18 964 246.
Суточный максимум зафиксирован и в Москве: впервые с 16 февраля выявлено более десяти тысяч заболевших (10 241).
Из-за роста заболеваемости некоторые субъекты уже начинают возвращать антиковидные ограничения. Так, первым российским регионом, который решил вернуть маски в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай. При этом Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех субъектах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв