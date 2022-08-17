Более 30 тысяч: В России новый максимум по заболеваемости ковидом

За сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 20 марта. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

За сутки от ковида умерло 63 пациента, выздоровело 22 680. Общее же число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии в РФ составило 18 964 246.