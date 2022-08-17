Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа резервистов ВСУ под Херсоном
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки ликвидировали большое число военнослужащих резерва ВСУ в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, бойцы из резерва украинских войск, а также вооружение и техника противника были уничтожены на железнодорожной станции Калининдорф.
А ранее Конашенков сообщил об уничтожении более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР. Кроме того, ВКС России высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожили более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine