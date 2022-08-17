Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа резервистов ВСУ под Херсоном

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки ликвидировали большое число военнослужащих резерва ВСУ в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы из резерва украинских войск, а также вооружение и техника противника были уничтожены на железнодорожной станции Калининдорф.