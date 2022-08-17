ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2022, 10:03
6580

Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа резервистов ВСУ под Херсоном

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки ликвидировали большое число военнослужащих резерва ВСУ в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы из резерва украинских войск, а также вооружение и техника противника были уничтожены на железнодорожной станции Калининдорф.

Союзные силы освободили село Вершина в ДНР
Союзные силы освободили село Вершина в ДНР

А ранее Конашенков сообщил об уничтожении более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР. Кроме того, ВКС России высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожили более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar