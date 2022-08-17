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Регион
Опубликовано 17 августа 2022, 09:54
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Украинские военные массово дезертируют из-за потерь и нехватки боеприпасов

В Соледаре более трети мобилизованных в ВСУ дезертировали из-за больших потерь

Военнослужащие Вооружённых сил Украины продолжают массово дезертировать из-за больших потерь и нехватки боеприпасов. О случаях оставления позиций в районах Соледара и Марьинки рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, скрывшись в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50%", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, район боевых действий самовольно покинули более половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ под Марьинкой (ДНР). Это произошло в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов.

Более 200 военных 56-й бригады ВСУ дезертировали из-за больших потерь
Более 200 военных 56-й бригады ВСУ дезертировали из-за больших потерь

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие ВСУ оставляют позиции и дезертируют.

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Александра Вишнякова
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