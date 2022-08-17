Украинские военные массово дезертируют из-за потерь и нехватки боеприпасов

Военнослужащие Вооружённых сил Украины продолжают массово дезертировать из-за больших потерь и нехватки боеприпасов. О случаях оставления позиций в районах Соледара и Марьинки рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, скрывшись в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50%", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, район боевых действий самовольно покинули более половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ под Марьинкой (ДНР). Это произошло в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов.