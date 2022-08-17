ВС РФ уничтожили более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России поразили склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска Донецкой Народной Республики, уничтожив свыше трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше трёх тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин", — сказал он в ходе брифинга, также сообщив об уничтожении 30 человек личного состава.

Кроме того, ВКС России высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожили более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.