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Опубликовано 17 августа 2022, 09:57

ВС РФ уничтожили более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ под Славянском

Вооружённые силы России поразили склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска Донецкой Народной Республики, уничтожив свыше трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше трёх тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин", — сказал он в ходе брифинга, также сообщив об уничтожении 30 человек личного состава.

Кроме того, ВКС России высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожили более 40 украинских военных и десять единиц специальной автомобильной техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что союзные силы освободили село Вершина в ДНР. Всего на 17 августа на территории Донецкой Народной Республики освобождено 268 населённых пунктов.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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