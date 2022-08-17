При всём моём уважении: 10 фраз, которые поставят жирный крест на деловых переговорах

Во время переговоров не стоит озвучивать некоторые фразы, в большей степени именно они раздражают собеседников в процессе формальной встречи. Тренер по публичным выступлениям, телеведущая Ксения Чернова рассказала Лайфу, какие 10 фраз могут пагубно сказаться на бизнес-партнёрстве.

На протяжении полутора лет Чернова задавала ученикам — представителям политической и бизнес-элиты, шоу-бизнеса и госслужащих — один и тот же вопрос: "После какой фразы, которую произносит потенциальный бизнес-партнёр, вы понимаете, что не станете подписывать с ним договор?" Из 315 ответов эксперт отобрала 10 наиболее популярных.

Первое место в антирейтинге заняла фраза "я вас услышал". Причём, как выяснилось, в большей степени этот ответ приходится не по нраву собеседнику, если его произнесла женщина до 30 лет. По словам респондентов, такой комментарий звучит очень высокомерно. На второй строчке оказалось слово "крайний", применяющийся в значении "последний". Это говорит о том, что человек использующий его, является или десантником, или полярником, или не совсем образованным человеком. Тройку лидеров закрывают феминитивы, например "редакторка", "блогерка", "поэтка". Как подчеркнули респонденты, это извращение и издевательство над русским языком.

Четвёртое место заняла фраза "мы вам сообщим/перезвоним". Многие эти слова воспринимают в качестве отказа, который слышать всегда неприятно. На переговорах также часто от неуверенных людей звучат такие речевые обороты, как "мне кажется", "как бы", "типа того", "ну просто", "я надеюсь". Тот, кто их произносит опасается конкретики и не ценит своё мнение, следовательно, не внушает доверия. Шестая строчка — "вкусный проект/жирный контракт". Эти слова предлагается вообще не использовать в деловой коммуникации.

На седьмом месте оказалась фраза "я предположу в порядке бреда". Собеседники часто не довольны ей, ведь в настоящий момент идёт обсуждение серьёзных дел. Также многие категорично относятся к слову "касательно", ведь его не существует в русском языке. А фраза "при всём моём уважении" и вовсе предвещает какую-то гадость в дальнейшем разговоре. Антирейтинг закрывают такие слова, как "если честно", "по правде говоря", "на самом деле", ведь они ставят под сомнение весь разговор, который шёл прежде. Однако на этом советы для переговорщиков не заканчиваются.

"Не очень приятны на слух высокие голоса с восходящими интонациями, как будто вопрошающие что-то, такие люди звучат неуверенно. В первые минуты переговоров иронию или некоторое несерьёзное отношение может вызвать речь с нарушенной дикцией, если человек картавит, шепелявит, не проговаривает какие-то звуки, его речь воспринимается менее убедительно, чем чистая речь без дефектов", — сказала Чернова.

По её словам, идеально, когда человек умеет владеть голосом. Также некоторые фразы, например "вы должны", "это ваши проблемы", "понятия не имею" и другие, трактуются в качестве агрессии, маскирующей некомпетентность собеседника и выдающей в нём невоспитанного человека.