Фанаты "Шрека" нашли пилотную версию мультфильма, и она пугает

Фанаты "Шрека" нашли утерянное видео самой первой версии мультфильма студии DreamWorks Animation, представленное в виде концепта. Анимационный фильм об огре начали создавать ещё в 1996 году.

Пилотная версия анимационного фильма Шрек. Видео © VK / Видач

Мультфильм разрабатывался с середины 1990-х, и первый вариант персонажа выглядел совсем иначе: оригинальный зелёный герой имел огромную челюсть и чересчур кривые зубы, а глаза у всем известного персонажа изначально были намного меньше.

В результате прототипом мультипликационного персонажа стал профессиональный рестлер Морис Тийе — из-за популярности спортсмена его черты лица сразу же заметили преданные фанаты, посмотревшие анимационную ленту. Версия с новым образом Шрека вышла на экраны в 2001 году.