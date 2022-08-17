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17 августа, 08:56

Фанаты "Шрека" нашли пилотную версию мультфильма, и она пугает

В Сети обнаружили самую первую версию мультфильма "Шрек" 1996 года

Фанаты "Шрека" нашли утерянное видео самой первой версии мультфильма студии DreamWorks Animation, представленное в виде концепта. Анимационный фильм об огре начали создавать ещё в 1996 году.

Пилотная версия анимационного фильма Шрек. Видео © VK / Видач

Мультфильм разрабатывался с середины 1990-х, и первый вариант персонажа выглядел совсем иначе: оригинальный зелёный герой имел огромную челюсть и чересчур кривые зубы, а глаза у всем известного персонажа изначально были намного меньше.

В результате прототипом мультипликационного персонажа стал профессиональный рестлер Морис Тийе — из-за популярности спортсмена его черты лица сразу же заметили преданные фанаты, посмотревшие анимационную ленту. Версия с новым образом Шрека вышла на экраны в 2001 году.

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Шрек 1996 года. Скриншот © VK / Видач

Ирина Фальке

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