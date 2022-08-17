Фанаты "Шрека" нашли пилотную версию мультфильма, и она пугает
В Сети обнаружили самую первую версию мультфильма "Шрек" 1996 года
Фанаты "Шрека" нашли утерянное видео самой первой версии мультфильма студии DreamWorks Animation, представленное в виде концепта. Анимационный фильм об огре начали создавать ещё в 1996 году.
Пилотная версия анимационного фильма Шрек. Видео © VK / Видач
Мультфильм разрабатывался с середины 1990-х, и первый вариант персонажа выглядел совсем иначе: оригинальный зелёный герой имел огромную челюсть и чересчур кривые зубы, а глаза у всем известного персонажа изначально были намного меньше.
В результате прототипом мультипликационного персонажа стал профессиональный рестлер Морис Тийе — из-за популярности спортсмена его черты лица сразу же заметили преданные фанаты, посмотревшие анимационную ленту. Версия с новым образом Шрека вышла на экраны в 2001 году.
Пользователи Reddit ранее заметили, что на экранах Мексика почему-то всегда выглядит максимально жёлтой, а выстрелы звучат гораздо тише, чем должны. Лайф собрал самые яркие примеры того, что в голливудских фильмах всегда противоречит реальной жизни.
Шрек 1996 года. Скриншот © VK / Видач